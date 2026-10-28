Algérie: Le président de la République appelle à un cadre réglementaire garantissant la sécurité des investissements dans les infrastructures gazières

Moscou — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a appelé, mardi, à un dialogue constructif devant aboutir à un cadre réglementaire consensuel, à même de garantir la sécurité des investissements et de les orienter vers les régions qui en ont le plus besoin, soulignant que les investissements majeurs dans les infrastructures gazières nécessitent des cadres réglementaires stables et une juste valorisation du gaz, notamment dans le cadre des contrats à long terme.

Dans une allocution adressée aux participants au 8e Sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), qui se tient à Moscou (Russie), lue par le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, le président de la République a précisé que l'industrie gazière "évolue désormais dans un environnement particulièrement complexe, tiraillée entre les impératifs de sécurité énergétique et les exigences de la transition climatique, sur fond de profondes mutations réglementaires et d'une reconfiguration géopolitique sans précédent".

Dans ce contexte, l'élaboration des politiques énergétiques relève du "droit souverain" de chaque Etat, a soutenu le président de la République, prévenant que "les législations fluctuantes alimentent les perturbations des marchés, freinent les investissements et compromettent la sécurité des approvisionnements".

Il a relevé, dans ce contexte, que "l'injection de milliards de dollars dans les infrastructures gazières exige des cadres réglementaires stables et une juste valorisation du gaz, notamment dans le cadre des contrats à long terme".

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"De cette tribune, nous appelons à un dialogue constructif devant aboutir à un cadre réglementaire consensuel, à même de garantir la sécurité des investissements et de les orienter vers les régions qui en ont le plus besoin", a dit le président de la République.