Congo-Kinshasa: Dialogue, Constitution et Paix - La C64 place Félix Tshisekedi devant ses responsabilités !

La Coalition Article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel (C64) a tenu, à Rome, en Italie, du 25 au 27 octobre 2026, un conclave consacré aux grandes questions marquant l'actualité en République Démocratique du Congo, principalement la politique et la sécurité.

Dans sa déclaration finale, cette plateforme de l'Opposition a dressé un constat préoccupant : risque de balkanisation de la RDC. Portée par cinq de ses membres, à savoir Delly sessanga, Martin Fayulu, Jean-Marc Kabund, Matata Ponyo et Moïse Katumbi, cette Coalition a condamné tout recours aux armes comme instrument d'action politique, en référence à la création du Front pour la Refondation de la Nation (FRN).

Et, face à l'urgence de pouvoir rétablir la paix, de renforcer la cohésion nationale et de préserver les vies humaines, la C64 a lancé un message clair à Félix Tshisekedi, Président de la République, l'invitant, dans un élan de dépassement patriotique, au respect strict de la Constitution, d'une part, mais surtout, d'autre part, de convoquer un dialogue national qui permettrait notamment à Joseph Kabila, son prédécesseur, de s'asseoir autour de la table des discussions, afin d'envisager une issue pacifique à la crise sécuritaire devenue de plus en plus préoccupante dans l'Est du territoire congolais.

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"La C64 prend ce jour l'initiative de rencontrer le Président Félix Tshisekedi d'une part, et le Président honoraire Joseph Kabila d'autre part, afin de trouver une issue congolaise à la crise et convenir dans les meilleures conditions acceptables par tous d'un vrai dialogue national inclusif pour la sauvegarde des intérêts nationaux et préserver l'essentiel" ont insisté les Leaders de l'Opposition, dans leur déclaration lue par Delly Sessanga, dont voici la teneur.