La Première Ministre Judith Suminwa Tuluka, est arrivée, hier mardi 27 octobre 2026, dans le chef-lieu de la province du Kasaï-Central pour la deuxième fois en l'espace d'une année. Très engagée dans la gestion axée sur les résultats, la Cheffe du Gouvernement poursuit sa dynamique de proximité pour répondre aux besoins des populations dans les différents coins du pays. Après un séjour qui fera date à Kindu, dans le Maniema, Judith Suminwa revient à Kananga, afin de mesurer les progrès accomplis, identifier les écarts et débloquer des projets qui souffrent d'un début d'exécution. C'est le cas avec la construction du barrage hydroélectrique de Mbombo, destiné à renforcer l'approvisionnement en électricité de la ville et de ses environs.

Kananga accueille chaleureusement sa Première Ministre

Au pied de l'avion c'est une forte délégation conduite par le Gouverneur de province, Joseph-Moïse Kambulu Nkonko, qui reçoit la Cheffe du Gouvernement central. Toutes les autorités locales et forces vives sont au rendez-vous.

Mais, au-delà du cérémonial d'accueil, l'arrivée de Judith Suminwa à Kananga est aussi marquée par un accueil populaire empreint de ferveur, témoignant de l'attention particulière dont elle fait l'objet.

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Cette démonstration de sympathie populaire traduit également l'espérance que suscite l'itinérance de la Cheffe du Gouvernement partout où elle passe. A Kananga tout particulièrement, les témoignages de son dernier passage sont encore frais dans les esprits. Jean Kalala, vendeur ambulant, n'a pas non plus oublié les effets de la dernière visite de la Première Ministre : « lorsqu'elle était venue précédemment, nous avons ensuite vu des améliorations sur le terrain. Nous sommes contents. Qu'elle vienne elle-même palper la réalité. Mais nous voulons plus de changement encore. »

Nouvelle mission, nouvelle étape tournée vers l'action

Les attentes du Kasaï-Central sont grandes. Les populations espèrent notamment assister au démarrage effectif des travaux de construction du barrage hydroélectrique de Mbombo, sur la rivière Lulua ; un projet présenté comme une alternative salutaire pour la province, en attendant la fin des travaux du barrage de Katende.

« Mbombo à côté de Katende représente un palliatif très important. Katende va nous apporter du courant industriel..., alors que Mbombo va nous donner du courant domestique. Mbombo vient vite alors que Katende prend un peu de temps », a souligné Joseph-Moïse Kambulu. La durée des travaux de construction du barrage de Mbombo étant relativement courte, soit 18 mois environ, la population centre-cassaïenne espère avoir, dans un meilleur délai, de l'énergie électrique en permanence dans leurs ménages. « Il y a eu plusieurs lancements de ce barrage de Mbombo. Mais avec l'arrivée de maman, nous avons bon espoir que les lampes vont enfin s'allumer et durablement », affirme sur un ton de soulagement André Kande, un fonctionnaire de l'Etat.

Une approche de terrain qui porte des fruits

Il faut rappeler qu'à la suite de la dernière visite de la Cheffe du Gouvernement, la province a bénéficié de plusieurs réalisations concrètes, entres autres la réhabilitation totale de 11 km de voirie urbaine entre l'aéroport et la cathédrale Notre-Dame ; une progression significative de la route Kananga-Kalamba Mbuji, dont la modernisation a déjà atteint environ 60 km, et 180 encore en terre entretenus et praticables jusqu'à la frontière avec l'Angola

; l'amélioration de la fourniture électrique dans la ville, fruit de la combinaison entre la SNEL et la centrale photovoltaïque, assurant une desserte plus stable ; ainsi que le lancement d'une usine de captage d'eau à l'intersection des rivières Lulua et Lubi améliorant à 60% l'approvisionnement en eau au niveau des ménages.

Par cette énième visite, la Cheffe du Gouvernement poursuit son approche de terrain, consistant à se rendre sur les sites concernés, à s'imprégner de l'évolution des projets et à suivre les efforts engagés pour répondre aux besoins spécifiques des populations.

Du Maniema au Kasaï-Central, et récemment au Kongo Central, ces déplacements successifs illustrent une approche qui se matérialise au plus près des communautés de base, conformément aux engagements majeurs du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et aux principes directeurs consacrés dans le Programme d'actions du Gouvernement (PAG 2024-2028).