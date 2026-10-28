Afrique: Sommet Russie-Afrique - Félix Tshisekedi porte la voix de la RDC à Moscou !

Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mardi 27 octobre 2026 à Moscou, en Fédération de Russie, pour participer au 3e Sommet Russie-Afrique, prévu les 28 et 29 octobre, autour du renforcement de la coopération politique, économique et diplomatique entre la Russie et les États africains.

En marge de cette rencontre de haut niveau, le programme du Chef de l'État prévoit un entretien bilatéral avec son homologue russe Vladimir Poutine au Kremlin, ainsi que la signature de trois accords de coopération portant sur la santé publique, les échanges économiques, commerciaux, scientifiques et techniques, et la formation professionnelle des jeunes Congolais à travers le programme Alabuga Start.

Cette visite de travail sera également marquée par une cérémonie de remise du titre de Docteur Honoris Causa par l'Université russe de l'Amitié des Peuples (RUDN), également connue sous le nom d'Université Patrice-Lumumba.

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Le déplacement présidentiel s'inscrit dans la dynamique de la diversification des partenariats internationaux de la République démocratique du Congo et du renforcement des relations avec la Russie. À travers cette participation au sommet, Kinshasa entend consolider ses relations avec Moscou et explorer de nouvelles perspectives de coopération dans des secteurs susceptibles de contribuer à la transformation économique et sociale du pays.

Dans cette perspective, les accords annoncés revêtent un intérêt particulier pour la RDC, dans la mesure où ils touchent à des domaines essentiels au développement national. La santé publique constitue un enjeu majeur pour l'amélioration des conditions de vie de la population, tandis que les échanges économiques, commerciaux, scientifiques et techniques peuvent ouvrir la voie à de nouvelles opportunités de partenariat, d'investissement et de partage d'expertise. La formation professionnelle des jeunes Congolais, notamment à travers le programme Alabuga Start, figure également parmi les aspects à suivre, au regard des attentes liées à l'acquisition de compétences et à l'accès à des perspectives professionnelles.

Au-delà des rencontres officielles et des engagements diplomatiques, l'enjeu sera donc de traduire cette volonté de rapprochement en résultats tangibles pour la population congolaise. La concrétisation des accords, les mécanismes prévus pour leur mise en oeuvre ainsi que les retombées attendues pour les différents secteurs concernés permettront d'apprécier la portée réelle de cette visite. Pour Kinshasa, il ne s'agit pas seulement d'entretenir des relations avec un partenaire international, mais aussi de faire de cette coopération un levier au service des priorités nationales.

La rencontre entre Félix-Antoine Tshisekedi et Vladimir Poutine sera, à cet égard, un moment important pour examiner les perspectives d'approfondissement des relations bilatérales et identifier les domaines dans lesquels les deux pays pourraient renforcer leurs échanges. Dans un contexte international marqué par la recherche de partenariats diversifiés, la RDC poursuit ainsi sa démarche d'ouverture à plusieurs interlocuteurs, avec la volonté de défendre ses intérêts et d'élargir ses possibilités de coopération.

La participation du Chef de l'État au 3e Sommet Russie-Afrique offre donc à la République démocratique du Congo une nouvelle occasion de faire entendre ses priorités, de consolider sa présence sur la scène diplomatique et de nouer des engagements susceptibles d'accompagner ses ambitions de développement. L'attention se portera désormais sur la suite qui sera réservée aux engagements pris à Moscou et sur leur capacité à produire des effets concrets dans la vie nationale. C'est à travers ces résultats, notamment en matière de santé, d'activités économiques, de coopération scientifique et de formation des jeunes, que ce déplacement présidentiel pourra pleinement démontrer sa valeur pour l'avenir du pays.