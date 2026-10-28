La République Démocratique du Congo a mis en avant ses opportunités d'investissement et les réformes engagées pour améliorer le climat des affaires à l'occasion de la cinquième édition du UK-West and Central Francophone Africa Trade & Investment Forum (WCAF V), organisée du 19 au 21 octobre 2026 à Conakry, en Guinée. A travers la participation de l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANAPI), conduite par sa Directrice Générale, Madame Rachel Pungu Luamba, la RDC a réaffirmé sa volonté de renforcer son attractivité auprès des investisseurs et partenaires internationaux.

Placée sous le thème « De la coopération à la transformation : bâtir l'avenir du développement en Afrique », cette rencontre a réuni des décideurs publics, des investisseurs, des institutions financières internationales et des représentants du secteur privé autour des enjeux du commerce, du financement du développement et de la transformation économique du continent africain.

Le lancement officiel des travaux est intervenu le 20 octobre 2026, lors d'une cérémonie présidée par le Premier Ministre Guinéen, Amadou OURY BAH, représentant le Président de la République, MAMADI DOUMBOUYA. Dans son allocution, le chef du Gouvernement a souligné l'importance de transformer les ressources naturelles en véritables leviers de diversification économique, de renforcer les capacités productives nationales et de développer des partenariats créateurs de valeur ajoutée et d'emplois, conformément à la vision guinéenne Simandou 2040.

La RDC met en avant ses réformes et ses opportunités d'investissement

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Moment important de cette participation congolaise, le panel du 21 octobre 2026 consacré aux opportunités d'investissement et aux réformes d'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo a permis de mettre en lumière les efforts déployés par le pays pour consolider son attractivité économique.

La Directrice Générale de l'ANAPI, Madame Rachel PUNGU LUAMBA, a pris part aux échanges consacrés aux perspectives de transformation de l'économie congolaise et aux mesures destinées à créer un environnement plus favorable aux investissements.

Cette intervention s'inscrit dans la mission de l'ANAPI, qui consiste notamment à promouvoir l'image économique de la RDC, à faire connaître ses opportunités d'investissement, à contribuer à l'amélioration du climat des affaires et à accompagner les investisseurs dans la réalisation de leurs projets.

La participation de l'Agence à ce rendez-vous économique international a ainsi constitué une occasion de présenter les efforts entrepris par le Gouvernement congolais pour améliorer l'environnement des affaires, renforcer la confiance des investisseurs et favoriser la mobilisation de capitaux en faveur des secteurs porteurs de croissance.

Un cadre de dialogue pour stimuler les partenariats économiques

Au-delà des échanges consacrés à la RDC, la WCAF V a abordé plusieurs questions stratégiques pour le développement du continent, notamment le financement des infrastructures, l'industrialisation, la transition énergétique, le développement du secteur privé et les réformes nécessaires à l'amélioration du climat des affaires. Les sessions plénières, les rencontres entre entreprises (B2B), les échanges entre acteurs publics et privés (B2G), ainsi que les espaces consacrés à la mobilisation des financements ont favorisé le dialogue entre les gouvernements, les investisseurs et les partenaires au développement.

Ces échanges ont offert un cadre propice à l'identification de nouvelles pistes de coopération économique et à la recherche de solutions susceptibles de soutenir la croissance, la création d'emplois et le développement des capacités productives en Afrique francophone.

L'ANAPI au service du rayonnement économique de la RDC

La participation de l'ANAPI à la WCAF V 2026 s'inscrit dans la dynamique de diplomatie économique et de promotion des investissements portée par le Gouvernement de la République Démocratique du Congo. Elle traduit la volonté de mieux positionner le pays dans les échanges économiques internationaux et de renforcer sa visibilité auprès des acteurs susceptibles de contribuer à son développement. A travers cette présence à Conakry, l'ANAPI poursuit son travail de valorisation des potentialités économiques congolaises et de promotion de la destination RDC comme espace d'opportunités pour les investisseurs nationaux et étrangers.

Dans un contexte où la transformation économique, la diversification de la production et la mobilisation des financements constituent des enjeux majeurs pour les pays africains, la promotion des opportunités d'investissement et l'amélioration continue du climat des affaires demeurent des leviers essentiels pour renforcer la compétitivité de la RDC et soutenir son développement économique.