Afrique de l'Ouest: BRVM - Baisse de la majorité des activités du marché ce mardi 27 octobre 2026.

Au terme de la séance de cotation de ce mardi 27 octobre 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), la majorité des activités du marché a enregistré une baisse contrairement à la séance précédente.

La capitalisation du marché des actions a ainsi baissé de 103,7 milliards, en passant de 20 969,762 milliards de FCFA la veille à 20 866,062 milliards de FCFA ce mardi 27 octobre 2026. Celle du marché des obligations est aussi en baisse de 5,85 milliards, en s'établissant à 13 458,399 milliards de FCFA contre 13 464,249 milliards de FCFA le lundi 26 octobre 2026.

Quant à la valeur totale des transactions, elle en en hausse de 1,28 milliard, s'établissant à 3,751 milliards de FCFA contre 2,471 milliards de FCFA la veille.

Au niveau des indices, à part l'indice BRVM Principal, tous les autres sont en baisse. A l'exception de l'indice BRVM Principal, tous les autres indices phares sont en vert. L'indice de référence de la Bourse, le BRVM composite a cédé 0,50% à 532,09 points contre 534,74 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il est aussi en baisse de 0,63% à 258,19 points contre 259,82 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM Prestige s'est replié de 0,54% à 198,86 points contre 199,94 points la veille.

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Quant à l'indice BRVM Principal, il a progressé de 0,47% à 366,92 points contre 365,20 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), enregistre une variation négative de 0,49 % à 214,43 points contre 215,49 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SODE Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 12 690 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'ivoire (plus 7,47% à 5 250 FCFA), BOA Burkina Faso (plus 5,74% à 8 100 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (plus 4,81% à 1 415 FCFA) et SOGB Côte d'Ivoire (plus 3,95% à 7 900 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 2 220 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (moins 6,33% à 2 810 FCFA), Sonatel (moins 5,85% à 4 425 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 5,03% à 1 795 FCFA) et Filtisac Côte d'Ivoire (moins 3,90% à 1 725 FCFA).