Sénégal: Les Prix 2026 de la promotion des investissements de la CNUCED récompensent l'excellence en matière d'attraction des investissements dans l'économie numérique

Les lauréats de cette année montrent comment la promotion et la facilitation ciblées de l'investissement peuvent contribuer à combler les fractures numériques et à ouvrir de nouvelles perspectives économiques.

ONU commerce et développement (CNUCED) | Les lauréats des Prix des Nations Unies pour la promotion de l'investissement 2026 lors du Forum mondial de l'investissement, à Doha, au Qatar, le 25 octobre 2026.

Lors du 9e Forum mondial de l'investissement à Doha, quatre agences de promotion du commerce et de l'investissement ainsi qu'une zone économique spéciale ont reçu le Prix des Nations Unies pour la promotion des investissements 2026 : la Caribbean Export Development Agency, la Commission éthiopienne des investissements, Invest KOREA, Invest Qatar et Tanger Med Zones (Maroc).

Sélectionnés parmi 48 candidatures provenant de 40 pays, les lauréats de cette année ont été récompensés pour leurs approches innovantes en matière de promotion et de facilitation de l'investissement, leur efficacité à mobiliser des investissements directs étrangers durables et leurs contributions à la transformation numérique et au développement durable.

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L'investissement dans l'économie numérique peut élargir la connectivité, renforcer les écosystèmes d'innovation, créer des emplois qualifiés et accélérer le développement durable. Toutefois, ces opportunités demeurent réparties de manière inégale.

Le Rapport sur l'investissement dans le monde 2025 de la CNUCED montre que les investissements greenfield mondiaux dans l'économie numérique ont atteint 360 milliards de dollars en 2024, soit près de trois fois leur niveau de 2020. Pourtant, les pays en développement n'ont reçu que 30 % des investissements mondiaux sur la période de cinq ans jusqu'en 2024, ce qui souligne la nécessité pour les agences de promotion des investissements d'attirer des investissements numériques inclusifs et durables.

Excellence dans la mobilisation de l'investissement dans l'économie numérique

Le Prix des Nations Unies pour la promotion des investissements 2026 a été décerné à :

Caribbean Export Development Agency pour la promotion de l'investissement régional à travers le Caribbean Investment Forum, qui réunit des projets prêts à recevoir des investissements et les met en relation avec des capitaux internationaux. Entre 2022 et 2025, la plateforme a présenté 30 projets pour une enveloppe totale d'investissements dépassant 170 millions de dollars. Son approche innovante de la région comme une destination unique a également soutenu des coentreprises transfrontalières dans les services numériques et d'autres secteurs transformationnels.

Commission éthiopienne des investissements pour la facilitation des investissements dans la connectivité numérique et l'inclusion financière, notamment par son soutien à Safaricom Ethiopia et à l'expansion de M-PESA Ethiopia, une plateforme de services financiers mobiles. Au 31 mars 2026, Safaricom Ethiopia comptait 13,6 millions d'abonnés actifs, 3 504 sites réseau et une couverture 4G atteignant 59 % de la population, tandis que M-PESA avait attiré 5,2 millions de clients. Le projet contribue à renforcer la concurrence, à élargir l'accès au haut débit et aux paiements numériques, tout en soutenant le développement du commerce électronique, de la fintech et des services publics numériques.

Invest KOREA pour le renforcement de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs grâce à la promotion ciblée et à la facilitation des investissements étrangers dans les matériaux, pièces et équipements de semi-conducteurs. Depuis 2023, l'initiative a mobilisé 518 millions de dollars en investissements directs étrangers et devrait créer plus de 680 emplois directs d'ici 2027.

Invest KOREA a combiné ciblage d'investisseurs basé sur l'IA, engagement de haut niveau et facilitation coordonnée des incitations pour attirer des investissements dans les installations de production et de recherche-développement.

Invest Qatar pour l'attraction et le soutien de startups à fort potentiel grâce à son initiative Startup Qatar. Depuis 2024, l'initiative a facilité la création de plus de 850 startups grâce à un ensemble complet d'incitations, comprenant l'enregistrement d'entreprise gratuit et accéléré, des crédits informatiques IA et des programmes de résidence adaptés. Ses programmes de financement ont attiré plus de 10 000 candidatures et permis à plus de 50 startups de lever plus de 100 millions de dollars.

Plateforme industrielle Tanger Med (Maroc) pour l'attraction et la facilitation des investissements dans les services et solutions numériques, notamment à travers la création du ALTEN Delivery Center Maroc à Tétouan Shore. Un dispositif d'investissement sur mesure et un guichet unique dédié ont permis de développer des activités d'ingénierie hautement qualifiées dans la région.

Promotion et facilitation de l'investissement à l'honneur

Les prix s'inscrivent dans le cadre du large programme du Forum mondial de l'investissement sur la promotion et la facilitation de l'investissement.

Reprenant le thème des prix, la deuxième session de la Conférence mondiale sur la promotion des investissements du 26 octobre porte sur l'économie numérique. Elle vise à identifier des actions pour aider davantage de pays à bénéficier des investissements numériques en appui aux Objectifs de développement durable.

Le forum explore également l'investissement dans les infrastructures d'IA, la coopération internationale en matière d'investissement et de compétences en IA, ainsi que les politiques et partenariats visant à faciliter l'investissement pour le développement durable.