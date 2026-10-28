Cote d'Ivoire: Eaux et Forêts - Des femmes du ministère se forment au leadership

Une trentaine de femmes issues des directions centrales, régionales et des cantonnements des Eaux et Forêts renforcent leurs capacités en leadership depuis le 27 octobre 2026, à Yamoussoukro. Cet atelier, qui se tient sur deux jours, vise à offrir un espace de valorisation personnelle et collective afin de renforcer la confiance en soi et l'affirmation de soi des participantes.

Il s'agira notamment de permettre à chaque participante de présenter un talent caché devant le groupe, de développer la prise de parole en public dans un cadre sécurisé, de favoriser la découverte mutuelle et la cohésion du groupe, ainsi que d'identifier et de valoriser des compétences transversales, telles que la créativité, le leadership et l'organisation. La formation vise également à alimenter la dynamique de réseau des femmes leaders du secteur forestier.

Ainsi, cette formation en leadership, organisée par le ministère des Eaux et Forêts (Minef), entend renforcer la confiance en soi, l'affirmation de soi et la prise de parole. En effet, les freins identifiés montrent que de nombreuses femmes hésitent à se mettre en avant, à revendiquer leurs compétences ou à occuper une place visible.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À l'ouverture de l'atelier, la directrice de cabinet du Minef, le conservateur général Zouzou Edwige Joelle, a rappelé que la mise en oeuvre de l'Accord de partenariat volontaire sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (Flegt), entré en vigueur le 1er mai 2025, vise à lutter contre l'exploitation forestière illégale, à garantir la légalité et la durabilité de la chaîne d'approvisionnement du bois et à améliorer la gouvernance des forêts.

Elle a également souligné que cet accord engage les parties à prendre en compte le genre et à mieux reconnaître le rôle des femmes et des filles dans la gouvernance forestière. « Vous êtes issues de différents services du ministère et peut-être de différents horizons. Vous êtes nommées à différents niveaux de responsabilité, mais vous partagez la même mission : celle de la femme qui fait la forêt ivoirienne et protège les ressources naturelles.

Pendant ces deux jours, cet atelier renforcera vos compétences en leadership, dans une approche de leadership inclusif, et favorisera un changement positif pour une gouvernance participative et équilibrée », a-t-elle soutenu.

La directrice de cabinet a indiqué qu'elle tenait particulièrement au terme « inclusif », car il ne s'agit pas d'opposer les femmes aux hommes, mais de bâtir ensemble, au sein du ministère, un leadership plus participatif et plus équilibré dans toutes les institutions. « Je voudrais que vous puissiez parler librement, sans confusion ni sujet tabou, partager vos expériences et poser vos questions, même les plus délicates », a-t-elle souhaité.

Zouzou Edwige Joelle a également souligné qu'une formation n'a de valeur que si elle contribue à changer le quotidien des participantes.

Pour sa part, le lieutenant-colonel Bato Florent, directeur régional des Eaux et Forêts de Yamoussoukro, a fait savoir que cette formation s'inscrit dans une démarche importante pour le ministère. Selon lui, cet atelier permettra aux participantes de renforcer leur confiance en elles-mêmes et leur affirmation professionnelle.