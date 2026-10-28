Le député de Bingerville, Issouf Doumbia, a rencontré les populations de la commune et de la sous-préfecture, le mardi 27 octobre 2026, pour leur présenter le bilan des travaux de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale couvrant la période du 19 janvier au 30 juin 2026. Cette initiative vise à renforcer le lien entre les élus et les citoyens tout en les informant des décisions prises en leur nom.

Pour la première fois depuis son arrivée à l'Assemblée nationale en 2016, le député de Bingerville a organisé une cérémonie de restitution parlementaire à l'intention de ses administrés. La rencontre s'est déroulée en présence du député-maire d'Akoupé, chef de délégation, Sanon Koffi Michel, de Koné Dossongui, député d'Okrouyo-Liliyo et de l'invité spécial l'honorable Kra Paulin, député de Sorobango et Tagadi,invité spécial, ainsi que de plusieurs autorités politiques, administratives et représentants des communautés locales.

Issouf Doumbia dans sa prise de parole a souligné l'importance de cette démarche qui s'inscrit dans la volonté des autorités de maintenir un contact permanent entre les représentants du peuple et leurs électeurs. Selon lui, cette initiative répond également à la vision du Président de la République visant à rapprocher les institutions des citoyens.

Faisant le point de l'activité législative récente, le parlementaire a indiqué qu'entre 2025 et 2026, l'Assemblée nationale a examiné et adopté 27 projets de loi. Sur ce total, 26 textes ont été votés à l'unanimité et un à la majorité. Parmi eux, 10 ont déjà été promulgués par le Président de la République et sont entrés en vigueur, tandis que les autres poursuivent leur parcours institutionnel.

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Des lois aux retombées directes pour Bingerville

Parmi les textes adoptés, le député a mis en avant trois projets particulièrement importants pour les populations de Bingerville : la loi relative à l'économie sociale et solidaire, celle portant sur l'assurance dans le secteur de la construction.

S'attardant sur la nouvelle réglementation en matière d'assurance construction, Issouf Doumbia a rappelé la forte croissance urbaine que connaît Bingerville. Face à cette dynamique, l'Assemblée nationale a adopté une disposition imposant aux promoteurs et maîtres d'ouvrage la souscription d'une assurance tous risques chantier.

Selon lui, cette mesure permettra de couvrir les dommages liés aux travaux, d'indemniser les victimes en cas de sinistre, de protéger les travailleurs sur les chantiers et de garantir la sécurité des populations riveraines. Désormais, aucun chantier ne pourra être engagé sans couverture d'assurance adéquate.

Concernant la loi sur l'économie sociale et solidaire, l'élu a expliqué qu'elle vise à renforcer l'accompagnement des petites et moyennes entreprises ainsi que des initiatives locales. Une mesure qui devrait contribuer à stimuler les activités génératrices de revenus dans une commune où les PME occupent une place importante dans le tissu économique.

D'importants projets annoncés dans le cadre du PND 2026-2030

Abordant les perspectives de développement de la commune, Issouf Doumbia a annoncé plusieurs projets structurants inscrits dans le Plan national de développement (PND) 2026-2030. Parmi les infrastructures prévues figurent notamment le pont Bingerville-Akandjé, le pont reliant Bingerville à Koumassi selon le tracé retenu, le prolongement des voies stratégiques ainsi que plusieurs ouvrages routiers majeurs.

Le député a assuré que Bingerville bénéficiera d'investissements significatifs dans le cadre de ce programme national, soulignant l'attention accordée par les autorités aux besoins d'une commune en pleine expansion démographique et économique.

À ces projets s'ajoutent la construction et la réhabilitation d'établissements scolaires, de lycées et collèges, le renforcement des infrastructures sanitaires ainsi que la réalisation d'équipements routiers complémentaires. Il a également relevé que les échangeurs de Bingerville commencent déjà à sortir de terre tandis que plusieurs travaux de voirie sont en cours.

Issouf Doumbia a toutefois rappelé que cette restitution parlementaire avait pour objectif d'informer les citoyens sur l'action menée à l'Assemblée nationale, mais aussi de recueillir leurs préoccupations afin de mieux défendre leurs intérêts au sein des instances décisionnelles.

Le chef de délégation a souligné que les infrastructures nationales et les investissements privés renforceront le positionnement de Bingerville comme pôle économique de l'Est du Grand Abidjan. Il a rendu hommage au Président Alassane Ouattara pour sa vision du développement. Il a également salué les grands projets structurants tels que le Métro d'Abidjan, le BRT et les infrastructures routières.

Insistant sur l'impact concret du développement sur les populations, il a réaffirmé l'importance de l'écoute, de la proximité et de la redevabilité des élus. Il a enfin déclaré ouverte la séance de restitution parlementaire avant de céder la parole au député de Bingerville.