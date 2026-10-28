Afrique: L'ancienne présidente de la CUA exhorte le continent à restructurer en profondeur ses systèmes économiques

Addis Ababa — L'ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine (CUA), Nkosazana Dlamini-Zuma, a appelé les nations africaines à restructurer en profondeur leurs systèmes économiques.

Elle estime que le continent doit dépasser son rôle de simple exportateur de matières premières pour devenir un pôle mondial de production à valeur ajoutée.

Dans une interview exclusive accordée à l'ENA en marge du Sommet Russie-Afrique, Mme Dlamini-Zuma a évoqué le « paradoxe africain » : un continent caractérisé par d'immenses richesses naturelles coexistant avec une pauvreté persistante.

Elle a souligné que la voie vers la prospérité passe par la « décolonisation des esprits » et la prise de contrôle total des vastes ressources du continent.

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Dlamini-Zuma a mis en évidence les défauts structurels des schémas commerciaux actuels, dans lesquels les minerais sont acheminés directement des mines vers les ports, sans passer par l'industrialisation locale. Elle a averti que ce cycle revenait en réalité à exporter l'avenir du continent.

« L'Afrique est riche, mais ses richesses quittent les ports -- elles partent des mines vers les ports pour rejoindre d'autres pays », a-t-elle expliqué.

« Si nous transportons nos minerais de la mine jusqu'au port, nous n'exportons pas seulement des matières premières, nous exportons aussi les emplois hautement qualifiés qui seront créés pour valoriser et transformer ces matières premières. Nous exportons également des recettes, car nous vendons à bas prix et achetons à prix fort. »

Elle a fait valoir qu'en transformant leurs ressources sur place, les pays africains pourraient générer les recettes nécessaires à une « révolution des compétences ». Cela permettrait aux jeunes d'acquérir les compétences nécessaires pour construire leurs propres pays plutôt que de chercher des opportunités à l'étranger.

« Nous devons former nos jeunes afin qu'ils ne rêvent pas de fuir l'Afrique, mais qu'ils construisent l'Afrique », a-t-elle ajouté.

Abordant le sujet de l'agriculture, Dlamini-Zuma a repris les mots de Thomas Sankara, soulignant le lien entre nutrition et autonomie politique : « Celui qui vous nourrit vous contrôle. »

L'Afrique détenant 60 % des terres arables disponibles dans le monde, elle a fait valoir que l'insécurité alimentaire était un choix, et non une nécessité.

« Nous avons la terre, nous avons le soleil, nous avons l'eau et nous avons des gens. Nous ne manquons de rien », a-t-elle souligné.

« Changeons donc notre état d'esprit et prenons conscience que nous pouvons atteindre la souveraineté alimentaire si nous en décidons ainsi. Qui respecte quelqu'un qui n'est pas capable de se nourrir lui-même ? »

Elle a proposé que la solution réside dans le commerce intra-africain, en tirant parti de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) pour garantir que ce qu'un pays produit puisse être consommé par un autre, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis des importations extérieures.

Dlamini-Zuma a également souligné que le progrès économique est indissociable de l'intégration politique et sociale. Elle a exhorté les États africains à ratifier le protocole de 2018 sur la libre circulation des personnes, qu'elle a qualifié de catalyseur essentiel pour le commerce.

« Le commerce entre nous serait difficile si la circulation était entravée », a-t-elle expliqué. « Nous avons besoin de la libre circulation des biens et des personnes pour que le commerce puisse se faire beaucoup plus facilement. »

Elle a conclu en soulignant la puissance d'un front diplomatique unifié. Selon Mme Dlamini-Zuma, l'influence du continent sur la scène mondiale est actuellement affaiblie par la fragmentation.

« Si nous sommes unis, cela signifie que nous pouvons parler d'une seule voix, même à l'ONU », a-t-elle déclaré. « Si nous parlons de 55 voix différentes, les gens n'entendent qu'un brouhaha ; ils ne comprennent pas ce que nous avons dit. Il est donc très important que nous nous unissions autour d'idées communes et que nous nous intégrions. »

En prônant la valorisation locale des ressources, l'autosuffisance alimentaire et la suppression des frontières commerciales, la vision de Mme Dlamini-Zuma offre une feuille de route pour une Afrique qui ne serait plus un acteur passif de l'économie mondiale, mais un acteur mondial autonome, unifié et prospère.