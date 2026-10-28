Afrique: Le Premier ministre Abiy à Moscou pour assister au troisième sommet Russie-Afrique

28 Octobre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed est arrivé à Moscou, en Russie, pour participer au troisième sommet Russie-Afrique.

À son arrivée, le Premier ministre Abiy a été accueilli par de hauts responsables du gouvernement russe et des membres du corps diplomatique.

Cette visite intervient alors que des dirigeants et des délégations de haut niveau venus de toute l'Afrique se réunissent à Moscou pour ce sommet, qui vise à renforcer les partenariats multilatéraux, la coopération économique et le dialogue stratégique entre la Russie et les pays africains.

Lancé à Sotchi en octobre 2019, le premier sommet a mis en place un mécanisme structuré permettant un dialogue régulier de haut niveau.

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Ce cadre a été renforcé lors du deuxième sommet, qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg en juillet 2023 et qui était axé sur la sécurité énergétique, l'approvisionnement alimentaire et la coopération industrielle.

Le troisième sommet Russie-Afrique, qui se tient à Moscou, rassemble des chefs d'État, des ministres et des représentants d'organisations internationales, parallèlement au Forum économique et humanitaire Russie-Afrique, dans le but de renforcer les partenariats économiques, de développer les échanges commerciaux et de faire progresser les cadres de coopération à long terme.

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