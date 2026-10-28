Madagascar: Divertissement - Qui Lalao remet les jeux traditionnels à l'honneur

Qui Lalao, un événement culturel qui réunira petits et grands autour des jeux traditionnels et des jeux de société de l'enfance, se tiendra au Five Soccer Amoronakona. Les jeux d'antan reprennent vie.

Kasikasikapoaka, course en sac et Rahosin-jamba retrouveront une place de choix lors de Qui Lalao, une journée récréative qui entend rapprocher les générations autour du patrimoine ludique malgache. Prévu ce samedi, de 9 h à 16 h 30, au Five Soccer Amoronakona, l'événement propose de redécouvrir des jeux qui ont marqué l'enfance de nombreux Malgaches, tout en les adaptant aux attentes du public actuel.

Au programme figurent notamment le Rahosin-jamba, l'équivalent malgache du colin-maillard, la course en sac de jute, également appelée co urse « gony », et le Kasikasikapoaka. Les amateurs de jeux de société pourront également redécouvrir des pratiques traditionnelles, notamment le Fanorona, un jeu de stratégie autrefois pratiqué par les rois, et le Katro, un jeu ancestral de calcul et de réflexion qui se joue avec des graines, des cailloux ou des pions disposés dans des cavités. D'autres jeux traditionnels viendront compléter les activités.

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Certaines épreuves seront revisitées dans des formats modernes, parfois géants, pour séduire les jeunes générations. Les participants pourront aussi relever différents défis et tenter de remporter des récompenses, avec des prix pouvant atteindre 100 000 ariary.

Un rendez-vous entre jeux, musique et gastronomie Au-delà des activités ludiques, Qui Lalao mise sur la convivialité et le partage. La journée sera ponctuée d'animations musicales, notamment avec une scène ouverte, ou « open mic», où les participants pourront exprimer leurs talents. Une grande table de dégustation mettra également à l'honneur les spécialités malgaches et les producteurs locaux. Diverses activités de loisirs compléteront le programme. Toutes ces activités sont comprises dans le billet d'entrée.

Un projet étudiant

À travers cette initiative, les organisateurs souhaitent préserver et transmettre des pratiques traditionnelles qui participent à l'identité culturelle malgache. « L'objectif est de permettre aux jeunes de découvrir ces jeux parfois oubliés, tout en offrant aux générations qui les ont connus l'occasion de renouer avec les souvenirs de leur enfance », explique un membre de l'équipe organisatrice. Une centaine de participants sont attendus pour cette journée qui entend faire dialoguer tradition et modernité.

Derrière Qui Lalao, cinq étudiants de l'Institut national des sciences comptables et de l'administration d'entreprises (INSCAE) ont imaginé un événement qui leur permet de mettre en pratique les enseignements du cours de comportement du manager.

Évalué dans le cadre de leur formation, le projet constitue une expérience concrète en matière d'organisation, de communication, d'étude de marché et de gestion événementielle. L'initiative servira également de vitrine à de jeunes entreprises partenaires, qui pourront gagner en visibilité auprès du public. Pour les cofondatrices Eulalie

Lucia Rafaliharisoa et Andraiina Fandresena Mamihasina Erica Christina, cette journée illustre la possibilité de valoriser le patrimoine culturel à travers le jeu, le partage et des expériences rassembleuses pour la jeunesse.