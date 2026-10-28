Madagascar: Football/Mondial U15 division B - Les Barea débutent contre les Irakiens

La deuxième et dernière phase de la Coupe du monde des moins de 15 ans se déroule de ce mercredi à samedi à Bakou, en Azerbaïdjan.

Deuxième du groupe T à l'issue de la phase préliminaire, Madagascar évolue en Division B, un niveau qui rassemble les formations ayant terminé à la même place dans leurs poules respectives. Cette ultime étape de la première édition du Mondial et du Festival U15 de la FIFA prend place au complexe sportif de Hovsan.

Pour leur entrée en lice, les Barea affronteront l'Irak en seizièmes de finale, une rencontre à élimination directe dont le coup d'envoi sera donné à 11 h 45, heure locale (10 h 45 à Madagascar). Au total, cent quatre-vingt-onze équipes participantes ont été réparties dans six divisions en fonction de leurs performances lors des trois jours de compétition préliminaire achevés lundi.

L'adversaire du jour des Malgaches a terminé deuxième du groupe S, juste derrière l'Égypte, favorite de la poule. Les « Lions de Mésopotamie » ont concédé leur unique défaite face aux Pharaons avant de remporter leurs quatre autres matchs : contre les îles Caïmans (5-0), Trinité-et-Tobago (2-1), Macao (5-0) et Saint-Christophe-et-Niévès (5-0).

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Un plateau relevé De grandes nations du football mondial figurent dans cette Division B, à l'instar de l'Angleterre, du Portugal, de la Croatie, de la Turquie, de l'Argentine et de la Bolivie.

Élimination directe

Le continent africain y est également largement représenté : outre Madagascar, le Sénégal, la Zambie, le Mali, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Soudan du Sud et le Congo sont de la partie, tandis que la Chine endosse le rôle de favorite parmi les représentants asiatiques.

Ce mercredi, les trente-deux équipes de la Division B disputent les seizièmes de finale. Les vainqueurs valideront leur ticket pour les huitièmes et poursuivront l'aventure en élimination directe, tandis que les perdants s'affronteront lors de matchs de classement. Les sélections de cette division se disputeront ainsi les places allant de la 33e à la 64e du classement mondial.

Parallèlement, la prestigieuse Division A lancera elle aussi ses seizièmes de finale ce mercredi. Elle regroupe des sélections majeures telles que le Brésil, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne ainsi que le Venezuela qui avait devancé Madagascar lors de la phase préliminaire. Le vainqueur de la finale, programmée ce samedi, écrira l'histoire en décrochant le tout premier titre de champion du monde de la catégorie.