Afrique: Rugby à VII/JO de la jeunesse - Les Makis U18 filles visent un exploit

Les rugbywomen malgaches U18 sont attendues sur la scène internationale à l'occasion des Jeux olympiques de la jeunesse ou JOJ Dakar 2026, du 1er au 3 novembre, au complexe Iba-Mar-Diop. Dans une poule B très relevée, les Malgaches devront se mesurer aux États-Unis, à l'Espagne et à la République tchèque pour tenter de décrocher leur qualification en demi-finales.

Au-delà de la compétition, cette participation représente une étape importante pour le développement du rugby féminin à Madagascar. Elle permettra aux jeunes joueuses de se confronter à des équipes d'autres horizons, d'évaluer leur progression et de représenter le pays sur la scène internationale.

Le président de Malagasy Rugby, Marcel Rakotomalala, insiste sur la portée de cette qualification, qu'il considère comme le résultat d'une stratégie construite dans la durée. « La participation de Madagascar aux Jeux olympiques des jeunes à Dakar n'est pas le fruit du hasard. C'est la suite logique du programme de développement du rugby féminin à Madagascar », affirme-t-il.

Mission difficile

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Une déclaration qui replace cette échéance dans une perspective plus large, celle de la structuration et de la progression du rugby féminin dans le pays.

Face aux critiques et aux discours mettant en doute la portée de cette participation, Marcel Rakotomalala revendique une avancée significative pour le rugby malgache. « Contrairement à ce que d'autres gens véhiculent, pour nous, c'est un grand pas de franchi », souligne-t-il.

Pour le dirigeant, la qualification des Ladies Makis témoigne du chemin parcouru et de la volonté de Malagasy Rugby de donner davantage de place aux jeunes joueuses dans son projet de développement.

L'ambition affichée est désormais sportive. « L'objectif est de chercher une médaille, une première médaille olympique pour Madagascar », déclare le président de la fédération. Pour atteindre cet objectif, les Ladies Makis devront d'abord figurer parmi les deux premières équipes de leur poule afin d'accéder aux demi-finales.

La bataille s'annonce rude et la mission est difficile, mais Dakar représente une occasion de transformer les progrès réalisés en résultat concret. Cette aventure pourrait constituer un nouveau jalon pour le rugby féminin de la Grande Île et inspirer toute une génération de jeunes joueuses. Madagascar figure au 7e rang du classement publié des huit sélections féminines participantes (Australie, États-Unis, Espagne, Kenya, Chine, République tchèque, Madagascar et Sénégal).