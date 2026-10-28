Madagascar: Professionnalisation - Les guides touristiques mis à l'épreuve

La délivrance des badges, des cartes professionnelles et des agréments aux guides touristiques reprend après une interruption depuis 2019.

La ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Lucie Vololoniaina Rafaralahy, a annoncé lundi, à Antananarivo, la réactivation de cette procédure, désormais conditionnée à une évaluation des compétences.

L'initiative vise à renforcer le professionnalisme des guides et à améliorer la qualité des prestations proposées aux visiteurs. Les candidats devront démontrer leur aptitude à exercer le métier avant de pouvoir obtenir les documents requis. Cette mesure intervient dans un secteur où les compétences des guides jouent un rôle important dans l'accueil des touristes, la transmission d'informations sur les sites visités et la valorisation du patrimoine malgache.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'annonce a été faite lors d'une cérémonie consacrée au renforcement des qualifications professionnelles dans le domaine touristique. À cette occasion, des documents de référence pour la formation aux métiers d'agent forfaitiste et de responsable de service écotourisme ont été remis. Des diplômes ont également été attribués à des guides accompagnateurs nationaux dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience (VAE). Ce dispositif permet aux professionnels déjà en activité, mais ne possédant pas encore de diplôme certifié, de faire reconnaître officiellement les compétences acquises sur le terrain. Il offre ainsi aux guides expérimentés la possibilité de valoriser leur savoir-faire et d'obtenir une reconnaissance professionnelle.

Collaboration

La professionnalisation des guides constitue un enjeu majeur pour le secteur touristique. Des professionnels bien formés peuvent contribuer à améliorer les conditions d'accueil, à fournir des informations fiables sur les sites visités et à faire découvrir les patrimoines naturels et culturels du pays. La qualité de leur accompagnement participe ainsi à l'expérience des visiteurs et à l'image de la destination Madagascar. Cette initiative repose sur une collaboration entre le ministère du Tourisme et de l'Artisanat et le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, avec l'appui de l'Organisation internationale de la Francophonie.

Au-delà de la reprise de la délivrance des documents professionnels, la démarche vise à mieux encadrer les métiers du tourisme et à adapter les formations aux exigences actuelles du secteur. La reconnaissance des compétences et l'amélioration des prestations constituent des leviers pour renforcer l'attractivité de la destination Madagascar et favoriser les retombées économiques du tourisme au profit des communautés locales.