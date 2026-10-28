Madagascar: Mode éthique et durable - Les finalistes rencontrent les créateurs

Des échanges au cœur de la création. Comprendre les coulisses de la mode responsable, de la sélection des matières aux techniques de confection : c'est l'objectif des rencontres organisées par l'Institut français de Madagascar (IFM) dans le cadre de l'événement Mode éthique et durable. Ce jour, les six finalistes pourront échanger individuellement avec les créateurs afin de mieux connaître leurs sources d'inspiration, leurs méthodes de travail et les savoir-faire mobilisés dans la réalisation de leurs pièces.

Ces rencontres s'inscrivent dans la continuité du premier défilé organisé le 16 octobre dernier à la Salle de l'Horloge du Café de la Gare, au cours duquel treize créateurs issus des précédentes éditions ont présenté leurs œuvres. Une exposition éphémère est également proposée dans les locaux de l'IFM, permettant au public de découvrir les créations et d'en apprendre davantage sur les choix artistiques et techniques de leurs auteurs.

La soie, le lin, la laine et le coton sont au centre de ces rencontres. Les participants pourront approfondir leurs connaissances sur les propriétés de ces quatre matières textiles naturelles, tout en découvrant les inspirations des créateurs et les procédés de fabrication privilégiés dans une démarche écoresponsable. Au-delà des vêtements exposés, l'initiative souligne l'importance du savoir-faire et de la réflexion qui accompagnent chaque création.

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Six finalistes autour de quatre matières. Les finalistes se distinguent par leurs choix textiles. Ida Rakotomanga travaille la soie, tandis que Rojo Raoilijaona et Franck Andrianjanahary ont opté pour le lin. Elissah Hajarison explore la laine, alors que Jaël Otonia et Rijanandrianina Randriantsitohaina privilégient le coton. À travers leurs créations, ces six designers proposent différentes visions d'une mode qui conjugue créativité, identité et responsabilité environnementale.

Un défilé pour conclure les rencontres. Le vendredi 30 octobre à partir de 19 heures, à l'IFM d'Analakely, les six finalistes présenteront leurs créations lors d'un nouveau défilé. La soirée sera marquée par la remise de la Cape d'honneur, une distinction qui récompense le parcours et l'engagement d'un créateur ou d'une créatrice en faveur de la mode éthique. Le lauréat pourrait également avoir l'occasion de poursuivre son parcours dans l'univers de la mode en France en 2027.