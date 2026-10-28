Madagascar: SIDA - La méconnaissance du virus entretient les risques

Avec cent cinquante mille personnes vivant avec le VIH à Madagascar, le forum du 27 octobre a placé l'information et le dépistage au coeur de la prévention.

Connaître son statut sérologique reste essentiel dans la lutte contre le VIH à Madagascar. En 2026, le nombre de personnes vivant avec le virus dans le pays est estimé à 150 000, selon les données présentées lors du forum de lutte contre le VIH, organisé le 27 octobre au Radisson Blu. Environ 50 nouveaux cas sont notifiés chaque jour et un décès est rapporté quotidiennement. Ces chiffres rappellent la nécessité de renforcer la sensibilisation et l'accès au dépistage pour limiter les nouvelles infections.

La méconnaissance du VIH et des moyens de prévention figure parmi les préoccupations soulevées lors de cette rencontre. Certaines personnes restent insuffisamment informées sur les modes de transmission et les moyens de se protéger. Ce manque d'information touche différentes catégories de la population, notamment les jeunes, et peut favoriser des comportements à risque.

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Pour le professeur Lanto Niriana Ravaoarisoa, directeur général de l'Institut national de santé publique et communautaire auprès du ministère de la Santé, l'information doit occuper une place centrale dans la lutte contre le VIH. Les actions de sensibilisation doivent aller au-delà des messages généraux pour permettre à chacun de comprendre les risques, de connaître les moyens de prévention et de faire des choix éclairés.

Sensibilisation régulière

Le dépistage constitue un autre volet essentiel. Le taux national de positivité présenté pour septembre 2026 s'établit à 2,37 %. Connaître son statut sérologique reste indispensable, une infection pouvant passer inaperçue. Le dépistage permet de la détecter et d'orienter les personnes concernées vers une prise en charge adaptée.

L'approche ABCD a également été présentée parmi les moyens de prévention: abstinence, fidélité à un seul partenaire, utilisation du préservatif et dépistage. Ces messages doivent être expliqués de manière accessible aux jeunes comme aux adultes. L'objectif est d'inscrire la prévention dans les pratiques quotidiennes grâce à une sensibilisation régulière, au-delà des campagnes ponctuelles.

Le forum doit également déboucher sur une feuille de route pour orienter les prochaines actions, notamment en matière de sensibilisation. Les échanges entre les acteurs devront se traduire par des initiatives adaptées aux réalités du terrain. Au-delà des chiffres nationaux, il s'agit de mieux informer la population, d'encourager le dépistage et de faciliter l'accès aux moyens de prévention.