Madagascar: Tourisme textuel

Tempête dans un verre d'eau. Qu'est-ce qui se passe à l'Office National du Tourisme de Madagascar pour qu'il se trouve tout d'un coup à la une des actualités. Pendant des années, c'est une institution qui n'a jamais fait de vague étant donné que les nominations du PCA et des membres du CA relèvent de sa cuisine interne. C'est son statut qui le protège de l'ingérence de l'administration publique bien que naturellement, il est proche du ministère du Tourisme.

La nomination d'un nouveau directeur exécutif semble être l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Réputé être très proche de l'ancien régime, il s'est fait élire au poste de directeur exécutif malgré les consignes du ministère du Tourisme. Est-ce un péché impardonnable ? Il n'est pas le seul dans ce cas à ce que l'on sache. Des cadres des régimes successifs se sont vus relancer leur carrière grâce à des nominations providentielles malgré leur passage assez marqué dans une république ou une autre.

Mais il y a peut-être autre chose derrière cette réticence. Le directeur exécutif a les prérogatives de signature des initiatives de l'ONTM. Il détient en quelque sorte les clés de la bourse. Plus que le profil de l'individu, ce serait donc le poste qui a de l'importance. L'ancien directeur exécutif justement a été réputé pour être aussi droit qu'un madrier dans l'application des règles et des dispositions du statut. Son licenciement a été contesté par une grande partie du personnel interloquée par une situation inédite dans les annales de l'ONTM. Les employés craignent surtout pour l'avenir de l'Office qui détient un rôle crucial dans le développement du tourisme.

Qu'on le veuille ou non, la situation expose l'ONTM à une image qui ne lui a jamais été familière. Entre le ministère et lui, il y a toujours eu une ligne de démarcation imaginaire. Les deux cohabitent mais chacun dans sa chambre. L'ONTM s'occupe surtout du secteur privé alors que le ministère conçoit et applique la politique de développement du tourisme du gouvernement.

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Cet incident dans la gestion de la nomination du directeur exécutif enfreint le «gentleman agreement» entre les deux institutions.

Comment l'affaire sera réglée ? À dire vrai, l'action du ministère est assimilée par les membres de l'ONTM à une ingérence du gouvernement dans une structure privée gérée par un statut officiel.

L'ONTM va-t-il abdiquer quitte à abandonner le bras de fer ? L'État va-t-il persister dans sa démarche pour imposer le profil qu'il a choisi. Dans les deux cas, le tourisme ne gagne rien. On perd ainsi du temps à palabrer sur des choses qui ne doivent pas faire l'objet de ce genre d'histoire au lieu d'échafauder un plan cohérent de développement du tourisme. Il y a certainement mieux à faire voire beaucoup à faire que d'occuper les colonnes des journaux pour une nomination controversée mais bien définie par les termes du statut.