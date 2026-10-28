Cote d'Ivoire: Exonération totale de TVA sur les intrants et aliments pour les animaux

En Côte d'Ivoire, une détaxe pourrait bientôt soulager la filière de l'élevage. Après une année 2026 difficile avec l'introduction d'une TVA sur les intrants et les aliments industriels, le ministre des Ressources animales et halieutiques a annoncé lundi 26 octobre une exonération totale qui devrait entrer en vigueur en 2027.

Comme un retour à la case départ : après l'introduction d'une TVA de 18 puis 9 % en 2026 sur les aliments destinés à l'élevage ainsi que les intrants, le ministre des Ressources animales et halieutiques de Côte d'Ivoire a annoncé lundi une exonération totale pour l'année 2027. Il dit vouloir aider la production nationale et soutenir la souveraineté alimentaire.

Cette mesure devrait soulager la filière de l'élevage. En effet, l'alimentation animale représente entre 60 et 70 % des coûts de production selon les chiffres du ministère. L'introduction de la TVA cette année a donc eu des conséquences. Selon plusieurs responsables d'organisations interprofessionnelles, certains producteurs de volaille ont été contraints d'abandonner leur activité ou de réduire la voilure. Le prix de vente du poulet à la ferme était passé de 2 200 à 2 400 francs CFA (d'environ 3,35 à 3,66 euros).

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Les acteurs de la filière se disent soulagés même s'ils attendent la mise en oeuvre effective de cette mesure début 2027.