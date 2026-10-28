Centrafrique: France - Menacé au pays, le journaliste Ephrem Yalike défend sa demande d'asile

Le journaliste et lanceur d'alerte centrafricain Ephrem Yalike s'est rendu mardi 27 octobre à une audience de la Cour nationale du droit d'asile à Montreuil dans l'est parisien. Arrivé en France en 2024 car menacé dans son pays pour avoir révélé les ressorts de la machine de propagande russe, notamment en Centrafrique, il a vu sa demande d'asile refusée par l'administration française en juillet dernier. Les avocats du journaliste avaient décidé de saisir la CNDA pour un recours.

La décision finale sera rendue dans les prochaines semaines, mais l'audience a permis pendant plusieurs heures à Ephrem Yalike et ses avocats de mettre en avant leur dossier. À la sortie de la petite salle, quelques sourires, des étreintes et des mots d'encouragement : la première étape est franchie avant la décision finale qui sera communiquée le 17 novembre prochain.

Maître Fabien Pommelet, avocat du journaliste et de sa compagne, également auditionnée à la CNDA, a senti ses clients plutôt à l'aise : « Ce sont ces moments d'audience qu'on apprécié. On est très stressés dans la préparation. Et le jour de l'audience, non pas qu'ils se révèlent, on avait pas trop de doutes, mais ils sont là, ils sont en rendez-vous et ils expliquent simplement leur vie. »

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En qualité de témoin, Henri Thullez, directeur de stratégie au PPLAAF, la plateforme pour la protection des lanceurs d'alerte en Afrique, qui accompagne Ephrem Yalike et sa famille ne doutait pas un instant de la solidité du dossier. « Monsieur Ephrem Yalike est sûr de ce qu'il dit, ce n'est pas quelqu'un qui ment. Son histoire est particulièrement cohérente. C'est pour ça aussi qu'il était un témoin si privilégié de journalistes d'investigation qui s'intéressaient aux activités de Wagner dans la désinformation en Afrique », assure-t-il.

Un risque de représailles graves

Mais Henri Thuilliez ne veut pas trop s'avancer au vu de la situation. « C'est un dossier qui est plein de rebondissements depuis des années. Je pense qu'une personne comme Ephrem Yalike, qui est venu en France avec le soutien du ministère des Affaires étrangères et avec les autorités françaises, n'aurait pas dû traverser cet épisode. L'asile aurait dû lui être donné immédiatement dès qu'il en avait fait la demande », explique-t-il.

Le PPLAAF avait évoqué un risque de représailles graves pour le journaliste et sa famille lors du rejet de sa demande d'asile en juillet dernier.