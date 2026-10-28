Congo-Kinshasa: À Kolwezi, l'indemnisation des mineurs artisanaux déguerpis de Kamilombe jugée «dérisoire»

À Kolwezi, dans le sud de la RDC, le gouvernement a lancé, lundi 26 octobre, le processus d'indemnisation des mineurs artisanaux déguerpis du site de Kamilombe. Sur plus de 20 000 exploitants, environ 6 000, soit près d'un tiers, perçoivent un forfait de 400 à 1 200 dollars. Une compensation jugée dérisoire par la société civile, qui dénonce une violation des dispositions du règlement minier.

Ce processus ne concerne que les mineurs propriétaires des puits d'extraction. La compensation est de 1 200 dollars pour un puits de cuivre et de 400 dollars pour un puits de cobalt.

Un mineur propriétaire d'un puits, qui témoigne sous couvert d'anonymat, explique avoir investi près de 8 000 dollars pour le creuser, bien plus que l'indemnité proposée. « J'ai engagé sept mineurs pour creuser le puits, raconte-t-il le coeur serré. Chaque jour, je remets à chacun 20 000 francs pour la ration et le transport. Ensuite, chaque samedi, chacun a droit à 50 000 francs. Le travail dure huit mois avant d'atteindre la pierre, et tout cela coûte environ 16 000 000 francs. »

Le déguerpissement ayant eu lieu avant le début de sa production, il n'a pas encore pu en tirer le moindre revenu.

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Une relocalisation à 60 km de Kolwezi

En RDC, les acteurs de la société civile jugent cette compensation dérisoire. Shadrack Mukad, directeur de l'ONG CASMIA, qui oeuvre dans le secteur minier, appelle le gouvernement à respecter la loi en matière d'indemnisation : « Quelqu'un qui espérait déjà gagner des dividendes et commencer à rembourser des dettes, et on vient lui dire : "On te délocalise et on te remet un forfait." C'est un préjudice grave. La loi sur l'indemnisation dispose qu'il faut qu'on évalue la valeur du bien [qui fait l'objet de compensation] et qu'on la majore de 50 %. C'est ce que dit la loi. »

Le gouvernement, qui justifie cette réforme par une volonté de mieux encadrer le secteur de l'exploitation artisanale dans le Grand Katanga, promet de relocaliser ces milliers de mineurs sur un nouveau site, situé à 60 km de Kolwezi.