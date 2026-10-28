Angola: Le Lesotho souhaite renforcer sa coopération avec le pays dans le domaine des énergies renouvelables

Luanda — Le Parlement du Lesotho souhaite prendre connaissance du cadre juridique angolais dans le domaine des énergies renouvelables et obtenir un soutien pour le développement de sa propre législation énergétique, a déclaré ce mardi à Luanda le président de la Commission nationale des ressources naturelles de cette institution, LeBohang Phohleli.

S'exprimant devant la presse à l'issue d'un entretien avec le président de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida, dans le cadre de sa visite en Angola, le responsable a expliqué que ce déplacement vise également à appréhender les mesures adoptées par le pays en matière d'énergies renouvelables et de protection de l'environnement, ainsi que les stratégies mises en oeuvre aux niveaux national et régional.

LeBohang Phohleli a souligné que l'expérience angolaise pourrait servir de référence aux travaux législatifs en cours au Lesotho, alors même qu'un projet de loi sur l'énergie est actuellement en discussion au Parlement.

Le président de la Commission nationale des ressources naturelles a précisé que le processus législatif en est au stade de l'examen, nécessitant un approfondissement des concepts qui devront guider la future mise en oeuvre des mesures prévues.

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Il a ajouté que la question des énergies renouvelables revêt une importance croissante dans l'agenda régional, justifiant ainsi l'intérêt de s'informer sur les expériences d'autres pays.

À l'issue de la visite, la délégation retournera au Lesotho afin de présenter au rapporteur de l'Assemblée les résultats et les informations recueillis au cours du déplacement.

Par la suite, une analyse sera effectuée pour évaluer dans quelle mesure la stratégie angolaise pourrait servir de référence aux travaux à mener dans ce pays, étape qui sera suivie par la mise en oeuvre des stratégies définies.

Les relations entre l'Angola et le Lesotho reposent sur des liens diplomatiques établis en 1983, marqués par une coopération multilatérale étroite au sein de la SADC (Communauté de développement d'Afrique australe), de l'Union africaine et des Nations unies.

Sur le plan historico-diplomatique, les deux pays entretiennent des contacts depuis plus de quatre décennies, partageant des positions convergentes sur des questions telles que la paix, la stabilité et le développement régional.

En matière de sécurité et de stabilité, l'Angola a joué un rôle prépondérant en faveur de la paix au Lesotho, notamment par l'envoi de contingents militaires dans le cadre de missions et de l'exercice de la présidence de l'Organe de politique, de défense et de sécurité de la SADC.