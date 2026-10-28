Après l'instauration de sept comités techniques lundi 26 octobre, l'Agence africaine des médicaments (AMA) poursuit le déploiement de ses structures. La toute nouvelle agence de l'Union africaine, opérationnelle depuis fin 2025, a ouvert mardi 27 octobre à Kigali, au Rwanda, deux pôles qui serviront de plateforme de coordination pour les régulateurs et les industriels. L'objectif est d'harmoniser les normes, pour favoriser le développement des productions locales de produits médicaux.

Le premier pôle doit servir de porte d'entrée aux fabricants qui veulent s'implanter sur le continent. Le second doit permettre, à travers un travail de coopération et de formations, de renforcer les capacités et les régulations.

Solomon Onen, expert de l'AMA, détaille ce second volet : « Ce soutien vise à renforcer les capacités de production locales, en apportant un accompagnement scientifique aux innovateurs du continent, en les aidant à se conformer aux bonnes pratiques de laboratoire et en les accompagnant dans la préparation des dossiers, indispensables pour accéder au marché africain. »

Vers 60 % des besoins produits sur le continent d'ici à 2040

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L'Union africaine s'est fixé pour objectif de produire d'ici à 2040 au moins 60 % de ses besoins en produits médicaux. Pour Paul Lavlani, fondateur du centre de formation Empower et membre d'une initiative au Nigeria pour développer des industries locales, l'AMA peut contribuer à l'indépendance sanitaire du continent : « Les mécanismes sont en place. Il y a la zone de libre-échange [continentale africaine, la Zlecaf]. C'est le début, mais ça va accélérer les choses. L'AMA veut mettre en place une autorisation unique à l'échelle du continent. Là encore, c'est le début, mais on renforce les capacités de tous les pays simultanément. On facilite les échanges commerciaux tout en améliorant la qualité des médicaments. »

Parmi les premières missions poursuivies avant même l'inauguration des pôles figurent l'engagement de discussions avec des industriels et la rédaction conjointe d'un protocole pour les essais cliniques de potentiels vaccins contre la souche Bundibugyo du virus Ebola.