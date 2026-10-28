Afrique: JOJ 2026 - Le Sénégal prêt pour un rendez-vous historique de la jeunesse africaine

À trois jours du coup d’envoi des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), le Sénégal s’apprête à entrer dans l’histoire du mouvement olympique. Du 31 octobre au 13 novembre 2026, Dakar, Diamniadio et Saly accueilleront environ 2 700 jeunes athlètes venus du monde entier. Une première pour le continent africain, qui entend faire de ce rendez-vous une célébration du sport, de la jeunesse et de la diversité culturelle.

Le Sénégal aborde la dernière ligne droite avant l’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. À partir du samedi 31 octobre, le pays deviendra le premier État africain à accueillir un événement olympique, marquant une étape majeure dans l'histoire du sport sur le continent.

Selon les prévisions du Comité international olympique (CIO), près de 2 700 athlètes participeront à cette édition, qui comprendra 153 épreuves donnant lieu à des médailles, réparties entre 25 sports de compétition. Les épreuves se dérouleront sur plusieurs sites à Dakar, Diamniadio et Saly, mobilisant des infrastructures sportives et des dispositifs d'accueil spécialement aménagés pour l'événement.

Une vitrine pour le sport et la jeunesse africaine

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Au-delà de la compétition, les JOJ Dakar 2026 représentent une occasion de mettre en lumière une nouvelle génération de sportifs africains et de renforcer les échanges entre jeunes venus d'horizons différents.

L'événement constitue également une opportunité pour le Sénégal de valoriser son patrimoine culturel, son hospitalité et sa capacité à organiser des manifestations sportives internationales. Les animations culturelles et les rencontres prévues autour des compétitions devraient contribuer à faire de ces Jeux un moment de partage entre les délégations et les populations locales.

L'héritage des Jeux, un enjeu de long terme

Si l'attention se concentre actuellement sur les préparatifs et le déroulement des compétitions, la question de l'héritage occupe également une place importante. L'utilisation future des infrastructures, l'accès des jeunes à la pratique sportive et les perspectives de développement des disciplines concernées constitueront des indicateurs essentiels pour évaluer les retombées de Dakar 2026.

Pour les autorités sénégalaises et les acteurs du mouvement sportif, l'enjeu sera de transformer les investissements consentis et l'expérience acquise en bénéfices durables pour les populations.

À trois jours de la cérémonie d'ouverture, le Sénégal s'apprête ainsi à vivre un moment historique. Au-delà des performances sportives, Dakar 2026 pourrait ouvrir une nouvelle page pour le mouvement olympique africain et renforcer la place de la jeunesse dans les ambitions sportives du continent.