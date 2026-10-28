Afrique: Félix Tshisekedi à Moscou pour le sommet Russie-Afrique

Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi Tshilombo, est arrivé mardi 27 octobre 2026 à Moscou, en Russie, pour prendre part au 3e Sommet Russie-Afrique, prévu les 28 et 29 octobre. Selon la Présidence congolaise, son programme prévoit un entretien avec le président russe, Vladimir Poutine, ainsi que la signature de trois accords de coopération.

D'après la Présidence sur son compte X, les accords prévus portent sur trois domaines : la santé publique, les échanges économiques, commerciaux, scientifiques et techniques, ainsi que la formation professionnelle des jeunes Congolais dans le cadre du programme Alabuga Start.

La communication présidentielle ne précise pas le contenu détaillé de ces accords ni les modalités de leur mise en oeuvre.

Un entretien prévu avec Vladimir Poutine

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Le programme de Félix Tshisekedi prévoit également un entretien bilatéral avec son homologue russe, Vladimir Poutine, au Kremlin. Cette rencontre doit se tenir en marge du sommet consacré au renforcement de la coopération politique, économique et diplomatique entre la Russie et les pays africains.

Au cours de cette visite, le chef de l'État congolais doit aussi recevoir le titre de docteur honoris causa de l'Université russe de l'Amitié des Peuples (RUDN), également connue sous le nom d'Université Patrice-Lumumba.

La Présidence présente ce déplacement comme s'inscrivant dans la volonté de la RDC de diversifier ses partenariats internationaux et de renforcer ses relations avec la Russie.