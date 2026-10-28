Congo-Kinshasa: L'aéroport de Lodja suspend ses vols les mardis et mercredis pendant les travaux de réhabilitation

L'aéroport de Lodja, dans la province du Sankuru, ne sera pas fermé définitivement, mais son trafic aérien sera interrompu chaque mardi et mercredi afin de permettre la poursuite des travaux de réhabilitation et de stabilisation de la piste.

La mesure a été annoncée mardi 27 octobre par Eddy Shungu, directeur provincial de l'Agence congolaise des grands travaux (ACGT) au Sankuru.

Cette décision de la Régie des voies aériennes (RVA) vise à garantir la sécurité des exploitants aériens et des passagers pendant l'exécution des travaux, a précisé Eddy Shungu.

Le projet prévoit notamment le prolongement de la piste existante de 934 mètres, ainsi que le reconditionnement de l'ensemble de la piste, sur une longueur totale de 1 600 mètres.

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Selon le directeur provincial de l'ACGT, environ 90 % des travaux de prolongement sont déjà réalisés. Les travaux restants concernent notamment des ajustements sur la plateforme.

« Nous sommes satisfaits du travail abattu », a déclaré Eddy Shungu, tout en soulignant la nécessité de poursuivre les interventions sur la piste existante.

Deux jours sans vols chaque semaine

La suspension des vols les mardis et mercredis doit permettre aux équipes de poursuivre les travaux, notamment sur les parties de la piste dont l'état peut se dégrader en cas de pluie.

Eddy Shungu précise que l'aéroport restera accessible au trafic aérien les quatre autres jours de la semaine, tandis que les travaux se poursuivront selon le calendrier établi.

Il appelle les usagers à ne pas confondre cette interruption périodique avec une fermeture définitive de l'aéroport.