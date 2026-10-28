Congo-Kinshasa: Retour au calme à Lodja, Otse et Bule après des attaques attribuées à la CODECO et à la CRP

Le calme est revenu mardi 27 octobre 2026 dans les villages de Lodja et d'Otse, en territoire de Djugu, en Ituri, après une incursion attribuée à des miliciens de la CODECO. Par ailleurs, les Forces armées de la RDC (FARDC) affirment avoir repoussé une attaque de combattants de la Convention pour la révolution populaire (CRP) contre leur position à Bule. Ces incidents ont perturbé les activités scolaires et commerciales dans la région, rapportent des sources locales.

Selon la société civile de Bahema-Nord, des hommes armés présentés comme des miliciens de la CODECO ont fait irruption dans les villages de Lodja et d'Otse, en tirant plusieurs coups de feu.

Le président de cette structure, Charité Banza, rapporte que ces tirs ont semé la panique parmi les habitants, notamment les personnes déplacées de retour récemment installées dans ces localités. Il fait également état de plus d'une dizaine de maisons incendiées.

Par ailleurs, des sources sécuritaires font état d'une attaque menée par des combattants de la Convention pour la révolution populaire (CRP) contre une position des FARDC située au centre de Bule.

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Un échange de tirs a opposé les deux parties avant que l'armée ne repousse les assaillants, selon les mêmes sources. Aucun bilan humain n'était disponible au moment de la publication de cet article.

Activités perturbées

Les incidents enregistrés dans ces différentes localités ont eu des répercussions sur la vie quotidienne de la population, d'après des témoins.

Dans plusieurs villages touchés, les cours n'ont pas été dispensés dans les établissements scolaires et certaines activités commerciales ont été suspendues par mesure de sécurité.

Face à la persistance des violences armées, des défenseurs des droits humains appellent les autorités provinciales à renforcer les dispositifs de protection des populations civiles.

Ils estiment que de nouvelles mesures doivent être prises pour mettre fin aux attaques récurrentes perpétrées par les groupes armés dans cette province placée sous état de siège depuis mai 2021.

Pour les acteurs de la société civile, le retour au calme observé à Lodja, Otse et Bule demeure fragile tant que les causes de l'insécurité dans cette partie de l'Ituri ne seront pas durablement traitées.