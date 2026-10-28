Congo-Kinshasa: Fin des travaux de signalisation sur 605 kilomètres de la rivière Kasaï

Les travaux de signalisation de la rivière Kasaï, sur un tronçon de 605 kilomètres entre Kwamouth et Ilebo, sont achevés. L'annonce a été faite mardi 27 octobre 2026 par Brinto Desami, responsable de l'hydrographie dans l'espace Grand Bandundu, qui explique que cette opération vise à renforcer la sécurité de la navigation et à réduire les risques d'accidents fluviaux.

Selon Brinto Desami, les nouveaux dispositifs de signalisation installés le long de cette voie navigable doivent permettre aux embarcations de mieux s'orienter et de naviguer dans des conditions plus sûres.

Il appelle les usagers de la rivière Kasaï à respecter les indications fournies par ces balises afin d'éviter les incidents de navigation.

Un plaidoyer pour la régularité des travaux

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Le responsable de l'hydrographie dans le Grand Bandundu estime que ces opérations devraient être organisées de manière régulière en raison des changements permanents observés sur les cours d'eau.

Selon lui, le niveau de l'eau et la présence de sable qui peut modifier le passage des bateaux changent avec le temps. Il est donc nécessaire de vérifier et de renouveler régulièrement la signalisation pour garantir une navigation plus sûre.

La rivière Kasaï constitue l'une des principales voies de transport fluvial du centre-ouest de la République démocratique du Congo. Elle est utilisée quotidiennement pour le transport des personnes et des marchandises entre plusieurs provinces.

Le bateau Kauka, mobilisé pour la réalisation de ces travaux de balisage et de signalisation, est actuellement stationné au port de l'Office national des transports (ONATRA) à Bandundu-Ville.

Les acteurs du secteur espèrent que cette opération contribuera à réduire les accidents fluviaux et à fluidifier le trafic sur cet important corridor de navigation intérieure.