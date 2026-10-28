Congo-Kinshasa: Ebola au pays - Plus de 10 000 cas recensés, l'Ituri concentre plus de 70 % des infections

Plus de cinq mois après la déclaration de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, le pays a franchi le seuil de 10 000 cas confirmés. Selon les dernières données du ministère de la Santé arrêtées rendues publiques le 25 octobre, 10 060 cas et 4 887 décès ont été enregistrés. L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie. Le Nord-Kivu reste l'une des provinces les plus touchées.

Selon le rapport, l'épidémie continue de progresser à un rythme préoccupant dans plusieurs provinces du pays. Au cours de la seule journée du 25 octobre, les services de santé ont enregistré 96 nouveaux cas confirmés, dont 58 au Nord-Kivu, 32 en Ituri et six dans la province de la Tshopo. Quarante-six décès supplémentaires ont également été notifiés.

Avec plus de 7 200 cas confirmés et 3 370 décès, l'Ituri représente à elle seule plus de 70 % des infections enregistrées depuis le début de l'épidémie, précise le ministère. Le Nord-Kivu totalise pour sa part plus de 2 300 cas et près de 1 300 décès.

Depuis le 15 mai, la maladie a touché 66 zones de santé réparties dans huit provinces du pays, illustrant l'ampleur de la crise sanitaire.

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Des défis persistants pour la riposte

Si plus de 2 600 patients ont pu être guéris, les équipes de riposte continuent de faire face à d'importantes difficultés dans le suivi des cas contacts, un élément clé pour interrompre les chaînes de transmission, notent les autorités sanitaires.

À ces contraintes s'ajoutent des défis logistiques, notamment dans certaines zones enclavées. En Ituri, par exemple, deux femmes présentant des symptômes suspects n'ont pas pu être transférées vers un centre de prise en charge faute d'ambulance disponible.

Face à la progression de l'épidémie, les autorités sanitaires disent poursuivre les efforts de surveillance, de prise en charge des malades et de suivi des contacts dans les provinces affectées.

Elles affirment également renforcer les capacités opérationnelles dans les zones les plus touchées afin de freiner la propagation de la maladie.