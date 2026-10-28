Madagascar: Prévisions météo - Des averses orageuses à Antananarivo

Une perturbation météorologique importante affectera Madagascar du 28 au 30 octobre 2026. « L'approche d'une bande nuageuse active par le Sud du pays va favoriser le développement rapide et généralisé d'orages sur plusieurs régions », alerte le prévisionniste Rakotomanana Zoherilalaina au niveau de la direction générale de la Météorologie.

Pour la région Analamanga et l'ensemble des Hautes Terres centrales, le changement de temps se fera sentir dès ce mercredi avec l'apparition d'averses orageuses locales l'après-midi. Ce temps instable s'inscrit dans une détérioration globale des conditions atmosphériques à travers la Grande Île. Les autorités météorologiques ont émis une alerte spécifique pour la journée du jeudi 29 octobre. « Un cumul pluviométrique, estimé entre 60 et 80 mm en 24 heures, est attendu dans le Sud-est »,

enchaîne le prévisionniste. Il appelle les localités de Fitovinany, Mananjary, Vohibato, Farafangana, Vondrozo et Ivohibe à la vigilance face aux risques de ruissellement et d'inondations locales.

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Selon les prévisions transmises par Zoherilalaina Rakotomanana, les journées de jeudi et de vendredi resteront dominées par une forte instabilité orageuse sur une grande partie du pays, à l'exception du Nord, qui devrait rester relativement épargné.