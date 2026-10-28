Madagascar: Badminton/Juniors - Futura BCA réalise un doublé

Un vivier pour la discipline. Le Futura Badminton Club d'Antsirabe (FBCA) s'illustre aux championnats de Madagascar des jeunes depuis sa création, en février 2024. Le club a réalisé un doublé chez les U17 lors du sommet national des juniors, disputé ce week-end au gymnase d'Ankorondrano.Jonathan Rakotoharinivo a décroché le titre chez les garçons en battant en finale Nithael Andrianirina, du Saint-Joseph Mahamasina, par 2 sets à 0 (21-12, 22-20). Chez les filles, Manou Jesimaela Razafitsara s'est offert le sacre après sa victoire contre Patricia Andrianarison, du Saint-Michel Itaosy, sur le même score (21-18, 21-9). Ces deux champions devraient intégrer la sélection nationale en vue des prochains Jeux de la CJSOI, en 2027.

Deux autres badistes du club du Vakinankaratra ont échoué sur la dernière marche du podium. Voary Ramandimbisoa s'est inclinée en finale des U15 filles face à Brenda Fanomezantsoa, du VTTK Ivato, par 2 sets à 0. Sa petite soeur, Sarobidy Ramandimbisoa, a, quant à elle, perdu en finale des U13 filles contre Valisoa Randriamananjara, du Saint-Michel Itaosy, également en deux sets.

Le FBCA confirme ainsi ses bons résultats au sommet national des jeunes. En 2024, il avait remporté deux titres, chez les U15 garçons et les U11 filles, ainsi que trois places de vice-champion, chez les U17 garçons, les U13 filles et les U11 garçons. En 2025, Futura avait réalisé un triplé chez les U17 garçons, les U13 filles et les U11 filles, tout en décrochant une place de vice-champion chez les U17 filles.

Fondé par Andriamparany Rakotoharinivo, qui en assure la responsabilité technique, ce club, également école de badminton, compte actuellement dix licenciés.

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