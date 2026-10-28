Madagascar: Réseaux sociaux - La désinformation accentue les tensions

La circulation de fausses informations sur les réseaux sociaux à Madagascar contribue à exacerber les tensions entre les citoyens et les institutions. Du 10 au 16 octobre 2026, le monitoring MDM a recensé 212 cas de mésinformation, de désinformation et de malinformation, mettant en évidence les risques de confusion qui pèsent sur le débat public.

Les forces de l'ordre et les autorités publiques figurent parmi les principales cibles de ces contenus trompeurs. D'après le rapport, 23,2 % des publications concernent les forces armées et la police, contre 22,6 % pour les autorités publiques.

L'impact de ces fausses informations ne se limite pas aux réseaux sociaux. Une publication non vérifiée peut susciter l'indignation, nourrir les accusations et influencer les comportements. Lorsqu'une rumeur se propage rapidement, les personnes mises en cause risquent d'être condamnées par l'opinion publique avant même que la réalité des faits ne soit établie.

L'affaire des conducteurs de deux-roues à Antananarivo illustre ce phénomène. Une rumeur faisait état d'une peine d'emprisonnement de trois à dix jours pour les motocyclistes circulant sur les trottoirs. Or, cette information était erronée. Le Code municipal d'hygiène prévoit la mise en fourrière des véhicules concernés, mais aucune peine d'incarcération.

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Pour prévenir de telles situations, chaque citoyen peut agir en adoptant des réflexes simples : vérifier la source d'une information, la confronter à d'autres publications et s'abstenir de partager des contenus douteux.

La responsabilité de l'information ne relève donc pas uniquement des journalistes. Elle incombe également aux utilisateurs des réseaux sociaux, dont les partages peuvent soit amplifier la confusion, soit contribuer à préserver la qualité du débat public.