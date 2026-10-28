Madagascar: Art oratoire - Mpimasoa forme quatre cent quatre-vingts nouveaux praticiens du kabary

L'association Mpimasoa poursuit la transmission du kabary avec une nouvelle promotion de 480 orateurs, officiellement présentée le 26 octobre à Antsahamanitra.

Le kabary compte 480 nouveaux orateurs. L'association Mpimasoa a célébré leur sortie officielle le 26 octobre à Antsahamanitra, lors d'une cérémonie organisée sous le patronage du ministère de la Communication et de la Culture.

En huit ans, le nombre de sortants est passé de 40 à près de 500. Pour accompagner cette progression, 40 enseignants de kabary ont également été formés afin de renforcer l'équipe pédagogique.

La cérémonie a aussi mis à l'honneur des membres du bureau de Mpimasoa. Le ministère de la Communication et de la Culture leur a décerné des distinctions dans l'Ordre des Arts, des Lettres et de la Culture. Huit récipiendaires ont été élevés au grade d'officier et huit autres à celui de chevalier.

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La prochaine Journée nationale du kabary, prévue le 15 janvier 2027, sera marquée par des célébrations particulières. Madagascar commémorera à cette occasion le cinquième anniversaire de l'inscription du kabary au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Parmi les initiatives annoncées figure la validation des acquis de l'expérience (VAE), destinée à reconnaître les compétences des mpikabary répondant aux critères requis.