Madagascar: Art oratoire - Mpimasoa forme quatre cent quatre-vingts nouveaux praticiens du kabary

28 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

L'association Mpimasoa poursuit la transmission du kabary avec une nouvelle promotion de 480 orateurs, officiellement présentée le 26 octobre à Antsahamanitra.

Le kabary compte 480 nouveaux orateurs. L'association Mpimasoa a célébré leur sortie officielle le 26 octobre à Antsahamanitra, lors d'une cérémonie organisée sous le patronage du ministère de la Communication et de la Culture.

En huit ans, le nombre de sortants est passé de 40 à près de 500. Pour accompagner cette progression, 40 enseignants de kabary ont également été formés afin de renforcer l'équipe pédagogique.

La cérémonie a aussi mis à l'honneur des membres du bureau de Mpimasoa. Le ministère de la Communication et de la Culture leur a décerné des distinctions dans l'Ordre des Arts, des Lettres et de la Culture. Huit récipiendaires ont été élevés au grade d'officier et huit autres à celui de chevalier.

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La prochaine Journée nationale du kabary, prévue le 15 janvier 2027, sera marquée par des célébrations particulières. Madagascar commémorera à cette occasion le cinquième anniversaire de l'inscription du kabary au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Parmi les initiatives annoncées figure la validation des acquis de l'expérience (VAE), destinée à reconnaître les compétences des mpikabary répondant aux critères requis.

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