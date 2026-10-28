Madagascar/Egypte: Le club de Rayan devance Galatasaray

Le club du capitaine des Barea, Rayan Raveloson, Amed Sportif, ne cesse d'impressionner lors de la saison régulière du championnat turc ou la Super Ligue.

Après sa victoire 2 à 1 contre Samsunspor sur sa pelouse, samedi, au Canik 19 May Stadium, l'équipe de Rayan se propulse en pôle position, créditée de 20 points. Amed SK devance ainsi, pour la toute première fois de son histoire, le plus grand club du pays, Galatasaray, qui totalise 19 points après huit matchs disputés. Un autre grand club turc, Fenerbahçe, occupe la troisième place (16 points).

Dans son palmarès, Galatasaray brille avec 26 titres de champion national, 19 coupes nationales, 17 Super Coupes et un sacre chacun en Ligue Europa et en Super Coupe de l'UEFA. Amed, qui vient de réaliser un exploit, ne compte, pour sa part, qu'un titre en championnat de Division 3 et deux en Division 4. Amed SK n'a encaissé aucune défaite lors de ses cinq derniers matchs. Le club de Rayan Raveloson avait déjà réalisé un autre exploit en s'imposant face à Trabzonspor, actuel club de la star égyptienne Mohamed Salah, lors de la troisième journée du championnat.