Afrique: Débats en français - L'UCM remporte le tournoi régional

28 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Le duo de l'Université catholique de Madagascar (UCM) s'impose à la finale régionale de la 12e édition du Tournoi inter-universitaire de débats en français (TIUD), organisée le 22 octobre à Antananarivo.

Koloina Fanirisoa Rajaonarivony et Nalitiana Tahianjanahary Rakotomavo ont offert la victoire à Madagascar en s'imposant face aux équipes de six pays de la région. Les deux représentantes de l'UCM ont défendu leurs arguments sur des sujets liés à l'engagement citoyen, au volontariat et à l'employabilité des jeunes, thème central de cette édition.

Les Comores, représentées par l'Institut universitaire de technologie de l'Université des Comores, se classent à la deuxième place. Les prix de la meilleure oratrice ont été attribués à Marie Alizée Crisie Désirée Shanone Bonnefin, de la MCCI Business School de Maurice, et à Sharmila Bento, de l'Université pédagogique du Mozambique.

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Organisé par la Direction régionale Afrique australe et Océan Indien de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), avec le soutien de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), le TIUD vise à promouvoir l'usage du français et à renforcer les compétences oratoires des étudiants. Le tournoi favorise également le débat citoyen et les échanges entre jeunes francophones et francophiles de la région.

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