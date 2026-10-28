Madagascar: Fenoarivobe - Sept personnes frappées par la foudre

28 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nantenaina Njanahary

La foudre a fait un mort et six blessés à Mahajeby, en plein orage, avant-hier soir. Un autre drame a été signalé dans l'Itasy.

Sept personnes qui s'étaient regroupées au bord d'un bâtiment pour s'abriter d'une forte pluie ont été frappées par la foudre, avant-hier soir, à Mahajeby, dans le district de Fenoarivobe, région Bongolava. Un homme est mort sur le coup, tandis que les six autres personnes, blessées, ont été prises en charge dans un établissement de santé. Elles sont toujours sous traitement. Après examen, le corps du défunt a été remis à sa famille.

Cinq des victimes revenaient d'une collecte de raphia et les deux autres rentraient chez elles. Surprises par la pluie en chemin, elles s'étaient arrêtées pour s'abriter au bord du bâtiment de l'école primaire publique. Ce soir-là, les fortes précipitations étaient accompagnées de tonnerre et d'éclairs. La foudre s'est abattue sur le groupe, tuant un homme de 30 ans.

Un autre drame lié à la foudre s'est produit vendredi après-midi à Ankotrabe, dans la commune d'Analavory, région Itasy. Une mère de famille y a perdu la vie.

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Épargnés

Selon les informations recueillies, un orage touchait la localité ce jour-là. La victime préparait du café à l'intérieur de sa maison lorsqu'elle a été frappée par la foudre. Les autres membres de la famille présents dans le logement ont été épargnés. Elle a été transportée dans un centre de santé, mais n'a pas survécu.

Les épisodes de foudre sont fréquents en cette période de pluies. Ils touchent notamment les zones d'altitude, comme les régions Bongolava, Haute Matsiatra et Amoron'i Mania.

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