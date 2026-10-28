Madagascar: Ambohipo - Quatre personnes écrouées pour usage de faux billets

Quatre personnes interpellées par la police à Ambohipo la semaine dernière étaient en possession de faux billets. Au total, 30 000 ariary en fausse monnaie, soit trois billets de 10 000 ariary, ont été retrouvés sur elles. Déférées au parquet deux jours après leur arrestation, les quatre personnes, trois femmes et un homme, ont toutes été placées en détention provisoire.

Les interpellations ont eu lieu le mardi 20 octobre dernier. L'alerte a été donnée par un commerçant qui a constaté qu'un client tentait de régler ses achats avec de l'argent contrefait. D'autres commerçants auraient également reçu de faux billets. Rapidement dépêchés sur les lieux, les policiers du commissariat d'Ambohijatovo ont procédé à l'arrestation des trois femmes et de l'homme. Au cours de l'enquête, les suspects ont affirmé ne pas se connaître. Certains seraient travailleuses du sexe, tandis que d'autres seraient des porteurs de marchandises.