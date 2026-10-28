Madagascar: Tsiroanomandidy - Un nouveau-né abandonné dans un champ

Une nouveau-née a été découverte vivante dans un champ à Ambohimenakely, dans la commune de Miandrarivo, district de Tsiroanomandidy, lundi 26 octobre 2026 au matin.

Un couple d'agriculteurs, parti inspecter ses cultures, est tombé sur le bébé en se rendant sur ses terres. D'après le personnel médical, le nourrisson avait encore son cordon ombilical et présentait de légères blessures provoquées par des piqûres de fourmis. Malgré ces blessures, il était toujours en vie. Il a été conduit sans délai dans un centre de santé de Tsiroanomandidy. Selon les dernières informations, son état de santé est stable et ses jours ne sont désormais plus en danger.

L'arrivée du nouveau-né au centre de santé a immédiatement donné lieu à une alerte aux Forces de l'ordre, conformément à la procédure en vigueur dans ce type de situation.

Geste de solidarité

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Le couple ayant découvert l'enfant a été retenu pour une enquête préliminaire destinée à établir les faits, comme le prévoit la procédure lorsqu'un enfant est retrouvé dans de telles circonstances. Pour le moment, ni l'identité de la mère ni les raisons de l'abandon ne sont connues. La police de Tsiroanomandidy poursuit ses investigations afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de cette affaire.

Malgré les circonstances de cette découverte, un geste de solidarité s'est manifesté. Le couple d'agriculteurs a exprimé sa volonté d'accueillir temporairement le bébé et de l'adopter. Selon la même source, il a engagé les démarches administratives nécessaires auprès des services chargés de la protection sociale et de la justice.