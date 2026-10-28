Gabon: Planification territoriale - Le Moyen-Ogooué à son tour mobilisé pour l'élaboration du PPCD

La Ministre de la Planification et de la Prospective, Louise Pierrette Mvono, a lancé lundi à Lambaréné les travaux d'information et de formation consacrés au Plan Provincial de Croissance et de Développement (PPCD) et aux Plans Locaux de Développement (PLD).

Prévus du 26 au 28 octobre 2026, ces travaux se tiennent au quartier Atsié, dans le 2e arrondissement de la commune de Lambaréné, en présence du Gouverneur du Moyen-Ogooué, Jean Benoît Bekale, ainsi que de plusieurs autorités civiles et militaires.

Ils visent à renforcer les capacités des autorités locales en matière de planification du développement, afin de favoriser une meilleure appropriation des outils de planification, une identification plus fine des besoins prioritaires et une programmation cohérente des investissements au bénéfice des populations.

Diagnostic local et orientations nationales

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La première journée a été marquée par plusieurs communications techniques, notamment sur la préparation du Plan National de Croissance et de Développement (PNCD), cadre de mise en oeuvre du projet de société du Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Les échanges ont également porté sur le profil sociodémographique du Moyen-Ogooué, établi à partir des résultats du Recensement Général de la Population et du Logement (RGPL) de 2026. À cette occasion, Rosine Engue Ella, Directrice adjointe du Bureau central de recensement, a présenté les données démographiques disponibles, notamment la répartition de la population selon le sexe, faisant ressortir une proportion d'hommes supérieure à celle des femmes.

Pour sa part, Carl Madjout, Directeur de la Planification au Commissariat Général au Plan, a présenté les objectifs et l'architecture du PNCD, permettant de mettre en perspective, les orientations nationales et leur articulation avec les outils de planification provinciale et locale.

Les discussions ont permis aux participants de confronter les orientations nationales aux réalités du terrain et de mettre en évidence les principales difficultés qui entravent le développement du Moyen-Ogooué.

En provenance de Mouila, où elle venait de lancer les mêmes travaux pour la Ngounié, la Ministre a, avant le démarrage de l'atelier, présenté ses civilités au Gouverneur du Moyen-Ogooué, conformément aux usages protocolaires.