Gabon: Lébamba - La mairie mobilisée pour assainir et embellir la commune à l'occasion de l'arrivée de la Première Dame

À l'approche de l'arrivée de la Première dame du Gabon, Zita Oligui Nguema, les autorités municipales de Lébamba intensifient les opérations d'assainissement et d'embellissement de la ville.

Sous les hautes instructions du maire de la commune, Julien Missengue Pendy, et sous la conduite de la première adjointe au maire, Angélique Mivingua Nzengue, le personnel municipal est mobilisé sur le terrain depuis ce samedi 24 octobre 2026 pour rendre la commune plus propre et accueillante.

Cette opération vise notamment à améliorer le cadre de vie des populations et à offrir un environnement agréable à l'occasion de la visite de la Première dame, attendue en terre louvan oise dans le cadre de l'inauguration de plusieurs infrastructures.

À travers cette mobilisation, l'exécutif municipal entend mettre à contribution ses équipes pour valoriser l'image de la commune et rappeler l'importance de l'assainissement dans la préservation du cadre de vie.

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Au-delà de cette visite officielle, cette initiative souligne la nécessité de maintenir durablement les efforts en matière de propreté urbaine, avec la participation de tous les citoyens.

À Lébamba, la mobilisation municipale se poursuit donc avec un objectif clair : faire de la propreté et de l'embellissement de la ville une priorité collective.