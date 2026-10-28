Gabon: Le PNCD et les résultats du RGPL présentés aux partenaires techniques et financiers par le ministère de la planification

Le mercredi 21 octobre 2026, au Palais des Congrès de la Cité de la Démocratie, le Ministère de la Planification et de la Prospective a présenté aux partenaires techniques et financiers du Gabon les résultats du Recensement Général de la Population et des Logements (RGPL), ainsi que les grandes orientations du Plan National de Croissance et de Développement (PNCD) 2026-2030.

La cérémonie a été ouverte par la Ministre de la Planification et de la Prospective, Madame Louise Pierrette Mvono, qui a rappelé que ces deux programmes s'inscrivent dans la vision du Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, intitulée « Bâtissons l'édifice nouveau ».

Le PNCD fixe les priorités nationales de développement pour les cinq prochaines années. Le RGPL apporte, quant à lui, des données sur la population et les réalités de chaque territoire. Ensemble, ils permettent de définir les interventions à mener et de mieux en suivre les effets.

La répartition de la population, l'accès aux services de base, l'implantation des structures de santé et d'éducation ou encore la desserte en eau et en électricité constituent autant de données utiles pour adapter les projets du PNCD aux besoins des territoires. Leur prise en compte doit également contribuer au suivi et à l'évaluation du Plan.

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Dans son allocution, la ministre a appelé à une mobilisation concertée des partenaires du développement : « Notre défi n'est plus seulement de mobiliser les ressources, mais de nous assurer que chaque franc investi contribue effectivement à transformer la vie de nos populations. »

À l'issue des échanges, les représentants des partenaires présents ont exprimé leur satisfaction et réaffirmé leur volonté d'accompagner le Gabon dans la mise en oeuvre de ses projets de développement.

Cette rencontre a permis de partager les priorités du PNCD et les données du RGPL avec les partenaires techniques et financiers, afin de mieux coordonner leurs interventions et de les orienter vers les besoins identifiés sur le terrain.