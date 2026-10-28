Tunisie: Lamine Yamal affiche sa détermination après le Ballon d'Or - « Mon heure viendra »

Au lendemain de la cérémonie du Ballon d'Or, Lamine Yamal a pris la parole avec un message empreint de confiance et de sérénité. Le jeune prodige espagnol entend poursuivre sa progression sans précipitation, convaincu que son heure de gloire finira par arriver.

« Les bonnes choses prennent du temps. J'ai confiance dans le chemin que je construis. Sans précipitation, avec enthousiasme et sérénité, je sais que mon moment viendra », a-t-il affirmé.

Le jeune international espagnol a conclu son message en réaffirmant son engagement envers le FC Barcelone. Au-delà des distinctions individuelles, Lamine Yamal place les ambitions collectives au premier plan et entend contribuer activement au retour du club catalan au sommet.