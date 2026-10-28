Tunisie: Lancé par le Mécanisme de concertation tripartite - Consensus réaffirmé pour une solution libyco-libyenne

La situation en Libye n'a cessé de constituer une préoccupation majeure pour les pays de la région, plus particulièrement la Tunisie, en raison du voisinage immédiat entre les deux pays et de leurs relations privilégiées dans le sens où plusieurs points communs les lient, en l'occurrence une histoire commune, la culture, la langue, les liens de sang et les intérêts socioéconomiques mutuels.

C'est dans ce cadre, donc, que les réunions et autres tractations se multiplient et se succèdent entre les trois pays ayant des frontières communes avec ce voisin, à savoir la Tunisie, l'Algérie et l'Egypte qui viennent, en effet, d'organiser une nouvelle réunion du Mécanisme de concertation tripartite regroupant les trois pays en question qui s'est tenue le 25 octobre à Alger.

Cette réunion des ministres des Affaires étrangères de Tunisie, d'Algérie et d'Égypte a constitué une opportunité de plus pour réaffirmer le soutien à un processus politique inclusif, en vue de mettre un terme à la crise en Libye, à travers l'organisation d'élections présidentielle et législatives simultanées, libres et transparentes, le retrait des forces étrangères et des mercenaires ainsi que l'unification des institutions du pays.

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Ces engagements figurent dans la déclaration conjointe publiée à l'issue de la réunion du Mécanisme de concertation tripartite, tenue dimanche à Alger, et au cours de laquelle les participants ont insisté sur le rôle central des pays voisins, en coordination étroite avec l'Organisation des Nations unies (ONU) dans le but de parvenir à une solution globale et durable de la crise.

Il faut dire que l'ONU appuie avec force le processus politique libyen dans un esprit constitutionnel et juridique consensuel censé aboutir à la fin des périodes successives dites de transition et rétablir les institutions légitimes, unifiées et stables sur la base de la feuille de route politique annoncée le 21 août 2025, ainsi que les résultats du comité de dialogue restreint « 4+4 » et l'accord-cadre signé le 30 août 2026.

La réunion de ce Mécanisme et les diverses tractations menées, également, au niveau bilatéral sont de nature à renforcer les efforts déployés par les autorités libyennes compétentes et de l'Union africaine sous l'égide de l'ONU afin, notamment, de sauvegarder les ressources nationales libyennes et protéger les avoirs financiers libyens gelés à l'étranger.

Il est à souligner que les trois ministres ont réitéré leurs positions qui s'inscrivent dans le droit fil de la position constante, maintes fois annoncée par le Président Kaïs Saïed, en faveur de l'unité de la Libye et d'un règlement de la crise dans un cadre exclusivement libyco-libyen, loin de toute ingérence étrangère.

En effet, lors d'un récent entretien téléphonique, en date du 2 septembre 2026, avec le président du Conseil présidentiel libyen, le Chef de l'Etat a mis en exergue les relations fraternelles unissant les deux peuples tunisien et libyen, avant d'appeler à une plus grande facilité de la circulation des personnes et des marchandises entre les deux pays voisins au niveau des différents postes frontaliers, sans oublier de mettre l'accent sur l'unité de la Libye et sur l'impératif d'opter pour une solution entre Libyens, surtout que le peuple libyen dispose d'atouts solides pour parvenir à des solutions consensuelles susceptibles de garantir une suite positive aux attentes en matière de croissance, de développement et de prospérité.

Ainsi, grâce, entre autres, aux efforts du Mécanisme de concertation tripartité, tout semble être mis en place pour poursuivre le dialogue interlibyen basé sur un cadre consensuel entre les différentes composantes du peuple libyen, dans le respect de l'unité, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale de la Libye et de ses ressources nationales.