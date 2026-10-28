Tunisie: Dans le campagne de Ghadaya, «L'octobre rose » de l'association « Voix de femme » de Nabeul s'active - Loin des sentiers battus !

Entre ateliers d'éducation environnementale et de sensibilisation agricole avec une approche sensorielle et immersive ainsi qu'une initiation à la broderie, le dépistage et la prévention du cancer du sein était au coeur de cette initiative, dont tous les bénéfices seront réservés pour effectuer des mammographies et des séances de chimiothérapie à des femmes rurales ou démunies.

Loin de la ville et ses espaces intra muros, l'association Voix de femme de Nabeul a organisé, samedi dernier, dans la ferme pédagogique « Ethos Farm » -- une petite exploitation agricole implantée dans le village de Ghadaya, qui se trouve à proximité du hameau de Douar El Btin et de Douar Magoura, au Cap Bon --, son action annuelle dans le cadre de «L'Octobre rose ».

« Au sein de notre association, nous sommes des femmes créatrices. Nous aimons innover, imaginer et trouver de nouvelles façons d'agir sur le terrain pour venir en aide aux femmes qui en ont besoin », a déclaré Mme Meriem Garali-Hadoussa, présidente de l'Association « Asouat Nissaa» (Voix de femme) de Nabeul. « Nous avons le plaisir d'accueillir la sage-femme Mme Rakia Derbel, qui assurera le dépistage préventif du cancer du sein, un volet essentiel de cette Journée de sensibilisation à la santé des femmes », ajoute-t-elle.

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Dans une ambiance bon enfant, les participants à cette action ont pu savourer les béatitudes de la campagne capbonnaise, sous le pilotage des propriétaires de la ferme pédagogique « Ethos Farm », notamment Mme Aïda Boulila-Naïel, gérante des lieux.

« Immersion dans l'univers de l'agriculture responsable »

«Notre ferme pédagogique propose à ses visiteurs une immersion dans l'univers de l'agriculture responsable à travers des ateliers de plantation de semences (céleri, persil, betterave, petits pois, etc.) et de plantes aromatiques (géranium, lavande, etc.). Le but de notre action est de joindre l'utile à l'agréable. L'utile: tous les bénéfices de cette journée seront réservés à faire des mammographies et financer des séances de chimiothérapie au profit de femmes rurales ou démunies, sans oublier l'atelier animé par une sage-femme pour le dépistage du cancer du sein.

L'agréable : ouvrir une parenthèse enchantée dans notre ferme au contact de la nature, en leur permettant de mettre la main dans la terre sur fond de partage et de transmission», précise Mme Aida Boulila-Naïel, également membre de l'association « Voix de femme » depuis 2011.

Entre coups de pelles et traînées de rateaux, les différents participants -- tous des citadins -- ont pu s'initier aux méthodes des cultures artisanales et au b.a.-ba de l'agriculture traditionnelle.

« Loin des codes de l'agriculture intensive qui usent la terre par l'usage excessif de pesticides, notre ferme pédagogique «Ethos Farm» est une petite exploitation agricole, dans laquelle on élève des animaux -- ruches d'abeilles et un poulailler -- et on cultive des végétaux, afin d'accueillir un public (scolaires, familles) dans un but éducatif. Notre espace permet d'ancrer l'apprentissage dans le concret en favorisant le contact direct avec la nature », fait savoir Samir Naïel, propriétaire d'Ethos Farm. « Notre espace permet de transmettre les bases de la biodiversité, du développement durable et du respect de la faune.

Mon époux Samir et moi ainsi que notre bras droit Ferjani, nous oeuvrons à expliquer à nos visiteurs d'où vient notre alimentation et comment fonctionne le quotidien d'un agriculteur. Entre sensibilisation agricole et éducation environnementale, notre approche est essentiellement sensorielle, pour permettre aux enfants et aux adultes de toucher, ressentir et observer le monde vivant », ajoute encore Mme Aïda Boulila-Naïel.

La broderie traditionnelle au rendez-vous

Outre le déjeuner -- couscous au poulet fermier, salade « méchouia » et mandarines de la ferme --, les participants à cette action faisant écho à «L'Octobre Rose » ont pu s'initier à la broderie traditionnelle de Nabeul avec l'artisane Mme Narjess Sfaxi.

« Je profite de cette occasion pour annoncer un nouveau projet de notre association : la création d'un club de broderie hebdomadaire qui sera piloté par notre nouvelle adhérente, Mme Narjess Sfaxi. Il n'y a pas mieux que la broderie traditionnelle pour autonomiser une femme », conclut la présidente de l'association « Voix de Femme » de Nabeul.