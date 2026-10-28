Tunisie: Pourquoi - Qui contrôle les phares aveuglants des motos de livraison ?

27 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par Salem Trabelsi

La nuit, de plus en plus de motos de livraison circulent avec des phares à LED d'une puissance parfois excessive. Ces feux, souvent mal réglés ou non conformes, éblouissent les automobilistes, les motards et même les piétons, au point de créer de véritables situations de danger sur la route.

Le problème ne concerne pas les grosses cylindrées, mais bien des deux-roues du quotidien, utilisés pour les livraisons. Qui vérifie la conformité de ces équipements ? Les phares installés respectent-ils les normes en vigueur ? Entre sécurité routière et confort de conduite, une meilleure surveillance s'impose afin d'éviter que ces éclairages aveuglants ne deviennent un risque supplémentaire pour les usagers de la route.

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