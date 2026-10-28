Tunisie: Ligue des champions asiatique - Ben Romdhane brille face à Al-Hilal

Le club qatari d'Al-Shamal a signé une victoire remarquable face à Al-Hilal, représentant de l'Arabie saoudite, en s'imposant sur le score de 3-1 lors de la troisième journée de la Ligue des champions de l'AFC Élite 2026-2027.

L'international tunisien Mohamed Ali Ben Romdhane s'est particulièrement illustré au cours de cette rencontre. Le milieu de terrain a contribué au succès de son équipe en délivrant une passe décisive sur le premier but, avant de trouver lui-même le chemin des filets à la 54e minute, sur un service de Riyad Mahrez.

Grâce à cette performance, Ben Romdhane a joué un rôle déterminant dans la victoire d'Al-Shamal face à l'un des poids lourds du football saoudien.