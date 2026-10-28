Tunisie: Mondher Ounissi condamné à neuf ans de prison et Zied El Heni à quatre ans pour des infractions liées au terrorisme

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près le Tribunal de première instance de Tunis a condamné, mardi soir, Mondher Ounissi à neuf ans de prison et Zied El Heni à quatre ans de prison, avec exécution immédiate, a indiqué une source judiciaire à l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP).

Selon la même source, les deux condamnations ont été prononcées pour des faits liés au « refus, y compris lorsqu'une personne est tenue au secret professionnel, d'informer immédiatement les autorités compétentes des actes dont elle a eu connaissance et des informations ou renseignements qui lui sont parvenus concernant la commission ou l'éventualité de la commission d'un acte terroriste », ainsi que pour des contacts établis avec des agents d'un État étranger dans le but de porter atteinte à la situation de la Tunisie sur le plan diplomatique en lien avec des actes terroristes.

La chambre a également condamné à 25 ans de prison, avec exécution immédiate, l'accusé détenu dans le cadre d'une autre affaire, Taher Boubehri, ainsi que les accusés en fuite Rafik Bouchlaka, Shahrazed Akacha, Fethi Ayadi, Mouadh Kheriji, Maher Zid, Mohamed Samti, Ahmed Gaaloul et Ridha Idriss.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ces condamnations ont été prononcées pour « constitution d'une entente en lien avec des crimes terroristes et établissement de contacts avec des agents d'un État étranger dans le but de porter atteinte à la situation de la Tunisie sur le plan diplomatique en lien avec des actes terroristes ».