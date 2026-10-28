Comores: Le PICA Festival fait de la photographie un miroir des pratiques culturelles

Aux Comores, la photographie raconte les traditions, les croyances et les scènes du quotidien. C'est le fil conducteur de la deuxième édition du PICA Festival, organisée à Moroni du 26 au 30 octobre par l'association Seaview Artwork et consacrée cette année aux pratiques culturelles. Quinze photographes, dont six étrangers, y présentent une centaine d'oeuvres. Les organisateurs veulent aussi faire avancer la reconnaissance du métier de photographe dans l'archipel.

Les yeux fermés, la bouche grande ouverte, un bébé pleure tandis qu'on lui lave la tête. La scène, immortalisée en noir et blanc par le photographe René Paul Savignan, retient l'attention de Nouraine, une visiteuse. Elle s'arrête devant le cliché et l'observe longuement : « Elle m'a beaucoup touchée, je ne sais pas pourquoi. Je trouve que c'est une photo de vie. C'est une photo qui retranscrit la vie normale, mais je la trouve très belle. Ça m'intéresse beaucoup de voir la vue du photographe, voir ce qu'il voit à travers son appareil, voir des choses que je vois, mais d'un autre oeil. »

Dans les ruelles de la médina, les visiteurs découvrent les oeuvres au fil de leur promenade. Le photographe Farouk Djamily y expose une série consacrée au maoulida des pêcheurs, à Anjouan, une célébration de la naissance du prophète Mohamed : « C'était un maoulida qui était ouvert, qui était très jovial, qui a duré plusieurs heures. Ça commençait de 9h jusqu'à 15h. Tout le monde était invité, les trottoirs étaient bloqués, il y avait du chant, il y avait de la danse, il y avait tout. »

Les murs de la médina en guise de galerie

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Pas de galerie fermée pour accueillir ces photographies. Les organisateurs ont choisi les murs et les bâtiments historiques de la médina de Moroni, pour faire venir les oeuvres à la rencontre du public et mettre en valeur ce patrimoine récemment inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco.

Aux Comores, faire de la photographie un véritable métier reste pourtant un défi. Malgré l'émergence de nouveaux talents, les possibilités de formation, de diffusion et de reconnaissance professionnelle demeurent limitées. Les organisateurs du PICA Festival souhaitent faire évoluer cette situation, au-delà de cette deuxième édition.

Ali Ahmed Mahamoud, cofondateur de l'événement, évoque les difficultés rencontrées : « Il n'y a pas de photoreportage, par exemple. Dans la presse écrite, ce sont plutôt des photos d'événements, et ça se résume à ça. On n'a pas d'endroit dédié à la photographie, on a un manque de référence, ne serait-ce que par rapport aux photographes comoriens qui sont passés. » Autre obstacle, le financement : « La culture est reléguée non pas au second plan, mais au dernier plan, parce que les subventions n'existent quasiment pas. »

« Notre combat, à travers ce festival, c'est de mettre en place un musée de la photographie contemporaine, mais aussi un musée de la photographie historique des Comores », poursuit Ali Ahmed Mahamoud. Il espère que la prochaine édition proposera au moins un musée virtuel, où le photographe comorien pourra trouver ses références. Faute de formation aujourd'hui, Seaview Artwork travaille avec les Beaux-Arts de la Réunion et l'université des Comores pour en mettre une en place.