Nigeria: La commission d'enquête accable les «Mining Marshals» après la mort de 37 orpailleurs en détention

La commission chargée d'enquêter sur la mort en détention, en septembre dernier, de 37 personnes soupçonnées d'orpaillage dans l'État du Niger, au Nigeria, a rendu son rapport mardi 27 octobre. Elle pointe sévèrement des officiers des « Mining Marshals », une unité paramilitaire du Corps de sécurité et de défense civile du Nigeria. Elle recommande le versement d'indemnités aux survivants et aux familles des victimes, dont 14 enfants.

Parmi les victimes figurent 14 enfants. Le rapport confirme l'atrocité de l'agonie de ces victimes, mortes de suffocation après que leur cellule a été aspergée de gaz asphyxiant.

La commission recommande le versement d'une indemnisation équivalant à 935 000 euros aux familles des personnes décédées et aux 44 survivants. Présidé par un ancien cadre des services de sûreté nigérians, ce panel suggère aussi le licenciement sans préavis du commandant de l'unité des « Mining Marshals » de l'État du Niger, ainsi que des autres officiers de ce corps paramilitaire directement impliqués dans la détention et la mort des suspects.

Des lacunes institutionnelles

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Les conclusions de cette enquête préliminaire pointent également des lacunes institutionnelles et un zèle excessif de la part de certains agents. La commission souligne « la nécessité d'un plus grand professionnalisme dans la prise en charge des suspects ».

Le ministre de l'Intérieur, Olubunmi Tunji-Ojo, s'engage d'ores et déjà à mettre en oeuvre les recommandations de la commission. Il a aussi ordonné la suspension immédiate des agents soupçonnés d'avoir « nettoyé » le centre de détention dans le but de détruire des preuves.