Gabon: Octobre Rose - L'UDB mobilisée contre le cancer du sein et du col de l'utérus à Lambaréné

Lambaréné, Gabon- Après Ndjolé et Bifoun, la campagne de sensibilisation contre le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus s'est poursuivie au marché de la Paillote, dans le 2e arrondissement de Lambaréné, dans le cadre d'Octobre Rose.

Cette initiative a été marquée par la présence de Séraphin AKURE DAVAIN, député du 2e arrondissement de Lambaréné et vice-président de l'Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB). Sa participation témoigne de l'engagement des acteurs locaux dans la sensibilisation des populations à la prévention et à la lutte contre ces maladies.

La mobilisation a également enregistré la participation de Flavienne Prisca EYENG, Déléguée provinciale de la Ligue des Femmes du Moyen-Ogooué, et de Laeticia DIWECKOU, Déléguée nationale de la Ligue des Femmes du Moyen-Ogooué.

À leurs côtés, Nadège DOUTSONA MAMBOUNDOU, Déléguée des Femmes du 2e arrondissement, et Edwige BOUROBOU, Déléguée du 1eᣴ arrondissement de Lambaréné, ont également pris part à cette mobilisation en faveur de la santé des femmes.

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Cette campagne rappelle l'importance de la prévention, de l'information et du dépistage précoce dans la lutte contre le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Elle vise à encourager les femmes à accorder une attention particulière à leur santé et à s'informer auprès des professionnels de santé sur les moyens de prévention et de dépistage disponibles.

La mobilisation des commerçantes du marché de la Paillote et des populations de Lambaréné illustre l'importance de l'engagement communautaire dans cette lutte. Les organisateurs saluent également la participation et la solidarité des populations gabonaises en général, dont l'implication contribue à renforcer la sensibilisation autour de cette cause.

Après Ndjolé et Bifoun, cette nouvelle étape à Lambaréné s'inscrit dans la continuité des actions menées à l'occasion d'Octobre Rose pour promouvoir la santé des femmes et renforcer la prise de conscience collective face aux cancers du sein et du col de l'utérus.